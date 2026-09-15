1 günlük bebek için zamanla yarış!

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Bitlis’te kalp rahatsızlığıyla dünyaya gelen bir günlük bebek, ileri tetkik ve tedavi ihtiyacı nedeniyle helikopter ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakledildi.
Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi’nde dünyaya gelen bebeğin kalp rahatsızlığının daha kapsamlı değerlendirilmesi gerektiğine karar verildi. Sağlık ekipleri tarafından hazırlıkları tamamlanan bebek, helikopter ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakledildi. Nakil sırasında bebeğin güvenliği için gerekli tüm tıbbi önlemler alınırken, sağlık ekiplerinin gözetiminde gerçekleştirilen sevkin ardından bebek hastanede tedaviye alındı.