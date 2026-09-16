Arda Güler'e büyük saygısızlık: Yıldızın o anları sosyal medyada gündem oldu
Real Madrid’in Elche’yi 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada sergilediği muazzam performansla maçın oyuncusu (MVP) seçilen Arda Güler, müsabaka sonunda beklenmedik bir tavırla karşılaştı. Saha içinde takım arkadaşlarıyla tek tek tebrikleşen milli yıldızın uzattığı eli görmezden gelen Jude Bellingham’ın bu soğuk tavrı şaşkınlık yarattı. Bellingham’ın hareketine başını sallayarak tepki gösteren Arda’nın o anları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.