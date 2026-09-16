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Arda Güler'e büyük saygısızlık: Yıldızın o anları sosyal medyada gündem oldu

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Arda Güler'e büyük saygısızlık: Yıldızın o anları sosyal medyada gündem oldu

Real Madrid’in Elche’yi 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada sergilediği muazzam performansla maçın oyuncusu (MVP) seçilen Arda Güler, müsabaka sonunda beklenmedik bir tavırla karşılaştı. Saha içinde takım arkadaşlarıyla tek tek tebrikleşen milli yıldızın uzattığı eli görmezden gelen Jude Bellingham’ın bu soğuk tavrı şaşkınlık yarattı. Bellingham’ın hareketine başını sallayarak tepki gösteren Arda’nın o anları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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Foto - Arda Güler'e büyük saygısızlık: Yıldızın o anları sosyal medyada gündem oldu

Real Madrid'in Elche deplasmanında aldığı 3-2'lik galibiyetin ardından Arda Güler, maçın oyuncusu seçildi. Karşılaşma sonrası futbolcular birbirleriyle selamlaşırken Arda Güler ile Jude Bellingham arasında yaşanan kısa an dikkat çekti.

#2
Foto - Arda Güler'e büyük saygısızlık: Yıldızın o anları sosyal medyada gündem oldu

BELLINGHAM KARŞILIK VERMEDİ: Arda Güler, takım arkadaşlarıyla tek tek tokalaşırken Bellingham'a da yöneldi. Ancak İngiliz yıldızın Arda'nın selamına karşılık vermediği görüldü.

#3
Foto - Arda Güler'e büyük saygısızlık: Yıldızın o anları sosyal medyada gündem oldu

ARDA KAFA SALLADI, HAFİFÇE İTTİ: Bellingham'ın tavrı sonrası Arda Güler'in başını sallayarak tepki verdiği ve İngiliz futbolcuya hafifçe dokunduğu görüldü. Milli futbolcu daha sonra herhangi bir tartışmaya girmeden kaldığı yerden diğer takım arkadaşlarıyla tokalaşmaya devam etti.

#4
Foto - Arda Güler'e büyük saygısızlık: Yıldızın o anları sosyal medyada gündem oldu

GÖRÜNTÜLER DİKKAT ÇEKTİ: Kısa süren anlarda Arda Güler'in, Bellingham'ın neden selamına karşılık vermediğini anlamaya çalışır gibi bir tavır sergilemesi dikkat çekti.

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