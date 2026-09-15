Tek örnek Kaşif Kozinoğlu değil… Dizilerde yıllarca bakın ne mesajlar verilmiş!

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Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi dizisinin senaristlerinin ifadeye çağrılması, televizyon dizileri üzerinden verildiği öne sürülen mesajları yeniden gündeme taşıdı. Özellikle ABD kucağındaki FETÖ’nün kendi medya organlarında haddini aşan yapımlara imza atması, Türk siyasetini sarsan bazı olayların henüz yaşanmadan işlenmesi gibi birçok olay göze çarptı. Bunlar arasında; Şefkat Tepe isimli dizide FETÖ’nün dini değerleri aslında kendi çıkarları için kullandığını ifşaladığı Hz. Muhammed (s.a.v.) sahnesi, Karlov suikastını çağrıştıran büyükelçiye saldırı kurgusu, MHP’ye yönelik kaset operasyonunu konu alan bölüm ve Suriye’ye ilişkin gizli devlet toplantısının sızdırılmasıyla benzerlik kurulan senaryo öne çıktı.

KOZİNOĞLU’NUN ÖLÜMÜNDEN 2 GÜN ÖNCE DİKKAT ÇEKEN SAHNE

Ergenekon sürecinde tutuklanan ve Silivri Cezaevi'nde 12 Kasım 2011'de hayatını kaybeden eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada, Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki dikkat çekici sahneler de mercek altına alındı. Dizinin 10 Kasım 2011'de yayımlanan 136'ncı bölümünde, Kozinoğlu'nu çağrıştırdığı belirtilen “Kazım Kaşifoğlu” isimli eski istihbaratçı karakter hücrede tutulurken ölümle tehdit edildi. Söz konusu bölümden yalnızca iki gün sonra Kozinoğlu'nun cezaevinde hayatını kaybetmesi, kurgu ile gerçek olay arasındaki dikkat çekici zamanlamayı yıllar sonra yeniden gündeme taşıdı.

Kozinoğlu'nun ölümünün ardından 8 Aralık 2011'de yayımlanan 139'uncu bölümde ise Kaşifoğlu karakterinin spor yaptıktan sonra nabzının yükseldiğini söylemesi, duş alması ve daha sonra koluna şırıngayla hava enjekte edilerek öldürülmesi dikkat çekti. Soruşturma kapsamında “bilgi sahibi” sıfatıyla ifade veren senaristler Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'a, senaryonun hazırlanmasında herhangi bir kişi veya kurumdan yönlendirme alıp almadıkları da soruldu. Senaristler herhangi bir dayatma veya yönlendirme olmadığını belirtirken, Kozinoğlu'nun ölümüyle sahneler arasındaki zamanlamanın “tesadüfen denk geldiğini” ve herhangi bir kasıt bulunmadığını ifade etti.

FETÖ DİZİLERİ MESAJLARLA DOLU

Kaşif Kozinoğlu soruşturması sonrası, FETÖ’nün Kurtlar Vadisi senaryosuna etki ettiği iddiaları yeniden alevlendi. Dizide “FG” plakalı araçların olduğu, bir mezar taşında “Erdoğan” yazdığı ifade edildi. Söz konusu iddiaların ardından akıllara FETÖ’nün kendi medya organlarında verdiği mesajlar geldi. Bu mesajlarda örgütün hem dini değerleri kendi çıkarları için kullandığı görüldü hem de Türk siyasetine yön veren bazı olayların henüz yaşanmadan örgüt dizilerinde işlendiğine ilişkin dikkat çekici örnekler göze çarptı.

PEYGAMBER EFENDİMİZİ BİLE DİZİLERİNE ALET ETTİLER

FETÖ’nün dini değerleri kendi amaçları doğrultusunda kullandığı görüntüler yıllarca büyük tepki çekti. Samanyolu TV'de yayımlanan Şefkat Tepe dizisinin 2014'te ekrana gelen tartışmalı bölümünde, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) bir ışık huzmesiyle temsil edildi. Dizide, “Allah Resulü birazdan aramıza teşrif edecektir” denilerek salavat getirilmesinin ardından ışık huzmesinin bir kamyonetin kasasına girdiği ve aracın hareket ettiği sahneler gösterildi. Yeni Akit, o dönem büyük infiale yol açan görüntüleri “Bunu gavur bile yapmadı” başlığıyla okuyucularına duyurdu.

Dini hassasiyetleri hiçe sayan sahne kamuoyunda büyük tepki toplarken, RTÜK'e yapılan şikâyetlerde de rekor artış yaşandı. Şubat 2014'te Samanyolu TV hakkında yapılan 4 bin 394 bildirimin yüzde 94'ünün Şefkat Tepe'deki söz konusu sahneye ilişkin olduğu açıklandı. Tepkilerin ardından RTÜK, milli ve manevi değerlere aykırılık gerekçesiyle kanal hakkında uyarı müeyyidesi uygulanmasına karar verdi.

FETÖ'nün dizileri üzerindeki etkisine ilişkin sonraki yıllarda ortaya çıkan bilgiler ise tartışmayı başka bir boyuta taşıdı. Tahşiye soruşturması kapsamında elde edilen HTS kayıtlarına ilişkin haberlerde, Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ile hain teröristbaşı Fetullah Gülen arasında Şefkat Tepe'nin senaryosunun konuşulduğu ve Karaca'nın senaryoyu Gülen'e sunduğu belirtildi. Böylece örgütün yalnızca yayın politikası üzerinde değil, televizyon dizilerinin senaryoları üzerinde de etkili olduğu yönündeki iddialar soruşturma dosyalarına yansıdı.

KARLOV SUİKASTINI ÇAĞRIŞTIRAN SAHNE

FETÖ’nün kapatılan yayın organı Samanyolu TV’de yayımlanan “Nizama Adanmış Ruhlar” dizisindeki bir sahne de Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’a yönelik suikastın ardından gündeme geldi. Dizinin 30 Aralık 2014’te yayımlanan 89’uncu bölümünde, bir resim sergisine katılan büyükelçiye yönelik suikast girişimi gösterildi. Büyükelçi önce içeceğine madde konularak öldürülmeye çalışılırken, girişimin sonuçsuz kalması üzerine saldırgana silah verildiği ve büyükelçiye yöneldiği sahnelere yer verildi. Karlov ise yaklaşık iki yıl sonra, 19 Aralık 2016’da Ankara’da katıldığı bir fotoğraf sergisinin açılışında polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından silahlı saldırıyla öldürüldü.

Dizideki sahneler ile Karlov suikastı arasındaki benzerlikler, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 609 sayfalık Karlov suikastı iddianamesine de girdi. İddianamede, FETÖ’nün kendisine bağlı medya kuruluşlarını örgütsel amaçlarla kullandığı belirtilerek, yapılacak örgütsel eylemlerin planlarının dizilerde işlendiği ve örgüte ait dizi senaryolarında hain elebaşı Fetullah Gülen’in etkisi ile talimatının bulunduğu tespitine yer verildi.

GİZLİ TOPLANTI SIZDIRILMADAN ÖNCE DİZİDE İŞLENDİ

FETÖ’nün yayın organlarında ekrana gelen dizilerle gerçek hayatta yaşanan gelişmeler arasındaki dikkat çekici benzerliklerden biri de Türkiye'nin Suriye politikasının ele alındığı gizli devlet toplantısının yasa dışı şekilde kayda alınarak internete sızdırılması sonrası gündeme geldi. Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirildiği ileri sürülen üst düzey güvenlik toplantısına ait ses kayıtlarının internette yayımlanmasının ardından gözler yine Samanyolu TV'de yayımlanan Şefkat Tepe dizisine çevrildi. Yeni Akit'in o dönemki haberinde, dizinin daha önce yayımlanan 93’üncü bölümünde, devletin Suriye’ye ilişkin gizli bir toplantısının dinlenmesi ve elde edilen kayıtların servis edilmesi üzerine kurulu bir senaryoya yer verildiğine dikkat çekildi. Gerçek hayattaki sızıntıyla dizideki kurgu arasındaki benzerlik, FETÖ’nün diziler aracılığıyla mesaj verdiği yönündeki tartışmaları daha da alevlendirdi.

MHP’YE KASET KUMPASI ÖNCEDEN DİZİDE İŞLENDİ

FETÖ’nün yayın organı Samanyolu TV’de yayımlanan “Kollama” dizisi de gerçek hayatta yaşanan olaylardan önce ekrana gelen dikkat çekici senaryolarıyla gündeme geldi. Dizinin 18 Mart 2011’de yayımlanan 120’nci bölümünde, MHP’yi hedef alan kaset operasyonunu çağrıştıran diyalog ve sahnelere yer verildi. Yaklaşık bir ay sonra ise MHP’li yöneticilere ait gizlice kaydedilmiş görüntüler internet üzerinden yayımlanmaya başladı. Dizide kasetlerin siyasi amaçlarla kullanılmasına ilişkin kurguya olaylar henüz kamuoyuna yansımadan yer verilmesi, sonraki yıllarda FETÖ’nün medya yapılanmasına ilişkin tartışmaların başlıklarından biri oldu.

Söz konusu benzerlik TBMM 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’nun taslak raporuna da yansıdı. Raporda, MHP’ye yönelik kaset operasyonunun Kollama’nın 120'nci bölümünde, Ergenekon savcısı Zekeriya Öz’ün yetkilerinin alınmasının ise 121’inci bölümde bu gelişmeler yaşanmadan önce konu edildiği belirtildi.