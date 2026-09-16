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Ünlü kanalı sarsan olay: Kaza haberi çeken helikopter düştü!

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Ünlü kanalı sarsan olay: Kaza haberi çeken helikopter düştü!

ABD'nin Los Angeles kentinde bir otobüs kazasından görüntü alan NBC haber kanalının helikopteri düştü. Olayda helikopterde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.

#1
Foto - Ünlü kanalı sarsan olay: Kaza haberi çeken helikopter düştü!

ABD'nin California eyaletinde NBC News kanalına ait helikopterin haber takibi sırasında düşmesi nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. NBC News'in haberine göre, kanala ait bir helikopter, California'nın Los Angeles kentinde 2 kişinin öldüğü bir otobüs kazasını haberleştirmek için havalandı ve bir süre sonra düştü.

#2
Foto - Ünlü kanalı sarsan olay: Kaza haberi çeken helikopter düştü!

İtfaiye yetkilileri, helikopter kazası sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin ise hastaneye sevk edildiğini açıkladı.

#3
Foto - Ünlü kanalı sarsan olay: Kaza haberi çeken helikopter düştü!

Yetkililer, hayatını kaybedenlerden en az birinin kaza anında bölgede bulunan bir yaya olduğunu kaydetti. Olaya ilişkin başlatılacak soruşturmaya Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) ve Federal Havacılık İdaresinin (FAA) de dahil olacağı aktarıldı.

#4
Foto - Ünlü kanalı sarsan olay: Kaza haberi çeken helikopter düştü!

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, hem otobüs hem de helikopter kazasında hayatını kaybedenler için üzüntü duyduğunu dile getirdi.

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