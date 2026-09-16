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Gündem Sokak ortasında çırılçıplak dolaştı! Ahlaksızlığın bu kadarına da pes
Gündem

Sokak ortasında çırılçıplak dolaştı! Ahlaksızlığın bu kadarına da pes

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İstanbul Bağcılar’da sokak ortasında çırılçıplak dolaşarak toplumsal ahlakı hiçe sayan 27 yaşındaki A.H.A.E. isimli şahıs, emniyet güçlerinin jet operasyonuyla kıskıvrak yakalandı! Yapılan sağlık kontrollerinde hiçbir akli ya da ruhi rahatsızlığı bulunmadığı, ahlaksızlığı bilerek ve isteyerek sergilediği tescillendi. İnfiale yol açan rezaletin faili, emniyetteki sorgusunun ardından adalete hesap vermek üzere adliyeye sevk edildiği belirtildi.

İstanbul Bağcılar'da sokakta çıplak şekilde dolaştığı görüntüler ortaya çıkan 27 yaşındaki A.H.A.E., polis ekiplerince gözaltına alındı. Herhangi bir rahatsızlığı veya sağlık sorunu bulunmadığı belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜLER ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

Olay, 11 Eylül Cuma günü saat 05.30 sıralarında Bağcılar'ın Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta çıplak dolaşan bir kişiye ait görüntülerin paylaşılmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLİP GÖZALTINA ALINDI

Polisin çalışması sonucunda görüntülerdeki kişinin 27 yaşındaki A.H.A.E. olduğu tespit edildi. Şüpheli ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

SAĞLIK SORUNUNUN OLMADIĞI BELİRLENDİ

Yapılan incelemede A.H.A.E.'nin herhangi bir rahatsızlığının veya sağlık sorununun bulunmadığı belirlendi. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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