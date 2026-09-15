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Spor Thomas Reis’e coşkulu karşılama! Trabzonspor’un yeni hocası şehre geldi
Spor

Thomas Reis’e coşkulu karşılama! Trabzonspor’un yeni hocası şehre geldi

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Trabzonspor’un prensip anlaşmasına vardığı Alman teknik direktör Thomas Reis, özel uçakla Trabzon’a geldi. Bordo-mavili taraftarlar Reis’i havalimanında çiçeklerle karşıladı.

Trabzonspor’da teknik direktörlük koltuğu için anlaşmaya varılan Thomas Reis, Trabzon’a ayak bastı.

 

 Bulgaristan'dan havalanan özel uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen Reis, taraftarlar tarafından çiçekle karşılandı.

 

Bordo-mavili kaşkol takılan Alman teknik adam, taraftarların isteği üzerine üçlü çektirdi. 

Reis, daha sonra taraftarların sevgi gösterileri altında kulüp aracına binerek havalimanından ayrıldı.

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