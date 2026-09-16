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Aktüel İki kişiyi bıçaklayıp kayıplara karıştı! 10 yıllık firari böyle yakalandı
Aktüel

İki kişiyi bıçaklayıp kayıplara karıştı! 10 yıllık firari böyle yakalandı

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İki kişiyi bıçaklayıp kayıplara karıştı! 10 yıllık firari böyle yakalandı

Adana’da 2016 yılında iki kişiyi bıçaklayarak ağır yaraladığı gerekçesiyle hakkında 30 yıl hapis cezası verilen Hüseyin Bolat, 10 yıl sonra yakalandı.

Adana’da 10 yıl önce iki kişinin ağır yaralandığı bıçaklı kavganın firari hükümlüsü, yıllar sonra polisin takibine takıldı.

 

Olay, 2016 yılında Seyhan ilçesi Ova Mahallesi’nde meydana geldi. Hüseyin Bolat ile ağabeyi Hasan Bolat (30), iddiaya göre sokakta tartıştığı Doğukan E. ile Eren G.'yi çıkan kavgada bıçaklayarak ağır yaraladı. Olayın ardından kaçan şüphelilerden Hasan Bolat (27), polis tarafından yakalanıp, tutuklandı. Firari Hüseyin Bolat hakkında ağabeyinin de tutuklandığı 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan verilen 30 yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı. Yargı süreci de tamamlanırken; İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Hüseyin Bolat'ın Mithatpaşa Mahallesi’ndeki bir evde saklandığını tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen polis, firari hükümlüyü yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Bolat önce adliyeye ardından cezaevine gönderildi.

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