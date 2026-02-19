YouTube’un ilk görüntüsü tarihe geçti: Londra müzesi o videoyu koleksiyonuna kattı

  • İSTANBUL
Teknoloji

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İnternet tarihinin dönüm noktalarından biri kabul edilen ve YouTube platformuna yüklenen ilk video olan "Me at the zoo" (Ben hayvanat bahçesinde), Londra'daki ünlü Victoria ve Albert Müzesi (V&A) tarafından satın alınarak dijital miras envanterine eklendi. 2005 yılında başlayan dijital devrimin bu 19 saniyelik ilk adımı, artık resmen bir "sanat eseri" ve "tarihi belge" statüsünde sergilenecek.

Londra'daki Victoria ve Albert Müzesi (V&A), YouTube'un 20 yılı aşkın bir süre önce doğduğu anı ölümsüzleştiren yeni bir parçayı koleksiyonuna ekledi. Müze, platformun kurucu ortağı Jawed Karim tarafından yüklenen ilk videoyu ve o döneme ait yeniden kurgulanmış bir web sayfasını bünyesine kattı.

CNN International’te yer alan habere göre, San Diego Hayvanat Bahçesi'ndeki filleri konu alan "Me at the zoo" (Ben hayvanat bahçesinde) başlıklı 19 saniyelik klip, 23 Nisan 2005 tarihinde paylaşıldı.

25 yaşındaki Karim'in görüldüğü bu tarihi video, bugüne kadar 382 milyondan fazla izlenme ve 18 milyondan fazla beğeni topladı.

DİJİTAL KORUMA EKİBİ 18 AY BOYUNCA ÇALIŞTI

Müzenin dijital koruma ekibi, platformun 8 Aralık 2006 tarihindeki tasarımını ve kullanıcı deneyimini yeniden inşa etmek için 18 ay süren bir çalışma yürüttü.

Çevrimiçi olarak belgelenen en eski tarihli görünümü temel alan bu proje için YouTube'un kullanıcı deneyimi ekibi ve Londra merkezli tasarım stüdyosu oio ile iş birliği yapıldı.

V&A üst düzey küratörü Corinna Gardner, YouTube'un erken dönemlerine ait bu kesitin internet ve dijital tasarım tarihinde önemli bir anı temsil ettiğini belirtti.

YouTube Üst Yöneticisi Neal Mohan ise erken dönem bir izleme sayfasını yeniden kurgulayarak kamuoyunu küresel bir kültürel fenomenin başlangıcına götürdüklerini ifade etti.

TASARIM GALERİSİNDE ZİYARETE AÇILDI

YouTube'un bu ilk eseri, V&A South Kensington'daki "Design 1900-Now" galerisinde sergilenmeye başladı.

Yeniden inşa sürecine dair detayların ise Stratford'daki V&A East Storehouse'da düzenlenecek küçük bir sergide inceleneceği bildirildi.

