İngiltere'de Epstein skandalında tarihi operasyon: Kelepçe bu kez ahlaksız eski 'Prens'e takıldı

Yıllardır hakkındaki korkunç iddialarla gündemden düşmeyen ancak "Kraliyet imtiyazlarıyla" korunan eski Prens Andrew için yolun sonu göründü. ABD'de kurduğu iğrenç fuhuş ağıyla reşit olmayan çocukları istismar eden ve hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein ile yakınlığı tescillenen Andrew, İngiliz polisi tarafından kıskıvrak yakalandı. Mağdur genç kızların ifadeleri ve ortaya çıkan yeni belgeler ışığında gerçekleştirilen bu operasyon, Batı dünyasındaki "mavi kanlı" sapkınlık trafiğini bir kez daha deşifre etti. Halkın tepkisinden korktukları için unvanları elinden alınan Andrew, gözaltına alındıktan sonra nezarethaneye gönderildi.

Yıllarca dokunulmazlık zırhının arkasına saklanan Andrew'un gözaltına alınması, İngiliz Kraliyet ailesinin "itibarını" yerle bir etti.

İNGİLTERE POLİSİ HABERİ DOĞRULADI

İngiltere polisi, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein ile bağlantısı ortaya çıkan eski Prens Andrew Mountbatten-Windsor'un gözaltına alındığını duyurdu.

Kral Charles'ın küçük kardeşi Andrew'un gözaltına alınmasına ilişkin polis tarafından yapılan açıklamada, Epstein ile olan bağlantıları nedeniyle kamu görevinde usulsüzlük şüphesiyle gözaltına alındığı kaydedildi.

Sandringham'daki evinde gözaltına alınan 66 yaşındaki eski prensin, Berkshire ve Norfolk'taki adreslerinde Epstein dosyası kapsamında arama yapıldığı açıklandı.

Görgü tanıkları, polis altı ekip aracıyla Andrew'un evine geldiğini ve eski prensin doğum gününde gözaltına alındığını bildirdi.

ANDREW'İN GİZLİ BİLGİLERİ EPSTEİN'A İLETTİĞİ GÖRÜLMÜŞTÜ

ABD Adalet Bakanlığı, 30 Ocak'ta üst düzey siyasetçiler ve iş insanlarıyla bağlantıları skandallara konu olan cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein ile bağlantılı 3,5 milyon sayfa belge, 180 bin fotoğraf ve 2 bin video yayınlamıştı. Belgelerde, eski prensin Singapur, Hong Kong ve Vietnam'a yapılan ziyaretlerle ilgili raporları ve yatırım fırsatlarına dair gizli bilgileri Epstein'a ilettiğini görülmüştü. Belgelere göre, eski prens, gezilerin ardından, 30 Kasım 2010'da, o zamanki özel danışmanı Amit Patel tarafından kendisine gönderilen resmi ziyaret raporlarını aldıktan 5 dakika sonra Epstein'a iletmişti. Ayrıca Afganistan'daki "gizli" olarak tanımlanan yatırım fırsatlarına dair bilgilerin de, 24 Aralık 2010'da Epstein'a aktarıldığı görülmüştü.

UYGUNSUZ FOTOĞRAFLAR YAYINLANMIŞTI

Belgelerde İngiliz Kraliyet ailesinin Epstein ile olan ilişkileri nedeniyle prens ve dük unvanları elinden alınan Andrew Mountbatten-Windsor olduğuna inanılan "Dük" lakaplı şahsın, Epstein'den 26 yaşında bir Rus kadınla tanıştırılma teklifi aldığı ortaya çıkmıştı. Epstein ve "Dük" lakaplı kişi arasındaki e-posta yazışmalarda ikilinin Buckingham Sarayı'nda akşam yemeği yemeyi konuştukları ve bir mesajda Epstein'in Dük'ü 26 yaşında bir Rus kadınla tanıştırma teklifinde bulunduğu dikkat çekmişti. ABD Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı son belgelerde ayrıca, eski prens Andrew'in bir kadınla uygunsuz fotoğrafları yayınlanmıştı.