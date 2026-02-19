Pasaport kontrol memuru Türkiye pasaportuna hayran kaldı: Daha önce bu kadar güzel bir pasaport görmedim
Muhalif çevreler zaman zaman Türkiye’nin pasaportunun saygınlığını tartışmaya açsa da pasaportlarımız yurt dışında hayranlık uyandırıyor.
Belaruslu bir pasaport kontrol memuru, Türk bordo pasaportunu morötesi ışığa tuttuğunda ortaya çıkan detaylara hayran kaldı.
“SAYFALARINDA ADETA ŞEHİRLER SAKLI”
Pasaport kontrol memuru; “Daha önce bu kadar güzel bir pasaport görmedim. Sayfalarında adeta şehirler saklı, muhteşem manzaralar işlenmiş” sözleriyle hayranlığını dile getirdi.