Lağım patladı, başkent karıştı: Washington’da suçlama krizi

ABD'nin Maryland eyaletinde bulunan ve başkent Washington bölgesinden geçen Potomac Nehri'ne 19 Ocak'ta meydana gelen bir kanalizasyon borusu patlaması sonucu, 900 bin tondan fazla atık su dökülmüştü.

Kazadan bir ay sonra bugün, temizlik çalışmaları devam ederken, bölgenin hala kötü koktuğu bildiriliyor.

'SEBEP DEMOKRAT LİDERLERİN HATALARI'

Geçtiğimiz günlerde Donald Trump, sosyal medya üzerinden Washington bölgesinde yaşanan 'büyük ekolojik felaketten' şikayet etmiş ve bunu 'özellikle Maryland Valisi Wes Moore olmak üzere yerel Demokrat liderlerin ağır yönetim hatalarına' bağlamıştı.

'TRUMP ENDİŞELİ, YEREL YETKİLİLERİN İŞBİRLİĞİ YAPMASINI UMUYORUZ'

Ayrıca bugün Beyaz Saray basın sözcüsü Karoline Leavitt tarafından yapılan açıklamaya göre Trump, nehrin bu yaz başlayacak ABD'nin 250. yıl kutlamaları sırasında hala kötü kokacağından endişe duyuyor:

Bu yüzden federal hükümet bunu düzeltmek istiyor. Ve yerel yetkililerin de bu konuda bizimle işbirliği yapmasını umuyoruz.

'Bölge yüzyılı aşkın süredir federal yönetimin sorumluluğunda'

Moore ise bugün yaptığı açıklamada, boru hattından yüzyılı aşkın süredir eyalet değil, federal hükümetin sorumlu olduğunu ve boru hattının federal arazide bulunduğunu ifade etti:

Başkan halka yalan söylüyor:

1) Geçtiğimiz yüzyıl boyunca Potomac Kanalizasyon Boru Hattı'ndan Maryland değil, federal hükümet sorumluydu. Kanalizasyon borusu federal arazide bulunuyor.

2) Maryland kurumları ve DC Water, iki saat süren bir yasama oturumunda temizlik çalışmalarıyla ilgili güncellemeler sundu. Trump'ın Çevre Koruma Ajansı (EPA) davet edildi. Ancak katılmayı reddettiler.

3) Maryland yetkilileri, sızıntının ardından saatler içinde olay yerine gelerek müdahalenin koordinasyonuna ve halkın korunmasına yardımcı oldular. Bölgesel liderlerle iş birliğimizi sürdüreceğiz.