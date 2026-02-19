Hücreler yeniden gençleşiyor: Yaşlanmaya karşı bilimsel umut

HÜCRELER NEDEN BÜYÜYOR? BİLİNMEYEN MEKANİZMA: Yaş ilerledikçe, senescent hücreler olarak adlandırılan daha yaşlı ve daha az aktif hücreler birçok organda birikmeye başlıyor. Bu hücreler genç hücrelere kıyasla belirgin şekilde daha büyük oluyor ve hücrelerin hareket etmesini ve çevresiyle etkileşim kurmasını sağlayan yapısal bileşenler olan stres liflerinde farklı bir organizasyon sergiliyor. Araştırmanın başyazarı Pirawan Chantachotikul konuya ilişkin şu açıklamayı yapıyor: “Bu senescent hücrelerin büyük boyutlarını nasıl koruyabildiğini hâlâ tam olarak anlamış değiliz. Dikkat çekici bir ipucu, stres liflerinin yaşlı hücrelerde genç hücrelere kıyasla çok daha kalın olması. Bu da liflerin içindeki proteinlerin hücre boyutunu desteklediğini düşündürüyor.” Bu olasılığı test etmek isteyen ekip, AP2A1 (Adaptor Protein Complex 2, Alpha 1 Subunit) adlı proteini mercek altına almış. AP2A1’in, özellikle fibroblastlar ve epitel hücreleri gibi hücre tiplerinde, senescent hücrelerin stres liflerinde daha fazla üretildiği görülmüş. Fibroblastlar, cildin yapısal ve mekanik özelliklerinin oluşturulması ve korunmasında kritik görev üstleniyor. Araştırmacılar, yaşlı hücrelerde AP2A1 üretimini baskıladı; genç hücrelerde ise bu proteini daha yüksek düzeyde ifade edecek şekilde artırmış. Amaç, bu değişikliğin hücrelerin yaşlanma benzeri davranışlarını nasıl etkilediğini görmek.