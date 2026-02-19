Tercan Kaymakamı duruma açıklık getirdi! Koruma polisine şemsiye tutturduğu iddia edilmişti!
Erzincan Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman, yağmurlu bir programda şemsiyesini koruma polisine taşıttığı eleştirilerine cevap vererek duruma açıklık getirdi.
“Yağmurlu bir anın görüntüsü üzerinden oluşan hassasiyeti anlıyorum” diyen Kaymakam Duman, aynı programda şemsiyesini kendi taşıdığı bir kareyi paylaşarak, “Paylaşılan video programın bir kesitine ilişkin olmakla beraber durumu fark ettiğim an şemsiyeyi alarak kendim taşımış olsam da görüntünün oluşturduğu izlenimin sorumluluğunu üzerimde görüyorum. Kamuoyunu meşgul etmiş olmaktan duyduğum üzüntüyü ifade etmek isterim. Saygılarımla” diye yazdı.