  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Güney Kore'de tarihi hesaplaşma: İdam isteniyordu, müebbet aldı! Halkın iradesine kastetmişti Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı yerli silahıyla göreve başladı Baştan sona yerli ve milli Beyaz Saray Sözcüsü duyurdu! Trump Gazze’ye neşter vuruyor: 5 milyar dolarlık yatırımın başına geçti Uygur Türkleri adım adım yok ediliyor! Dünya bu kanıtlara gözünü kapayamaz Okullardaki Ramazan sevinci seküler azgın azınlığı kudurttu Komisyon raporu kabul edildi! Devletin aklı milletin vicdanı Siyasal Alevi fenomen 'Sünnilerdense Yahudileri seçerim' demişti: Devlet gerekeni yaptı Belediyeyi batıran dede: Ücretsiz kartla 90 bin TL’lik şehir içi yolculuk yaptı! Ticaret Bakanlığı açıkladı: 506 milyon TL idari para cezası uygulandı Casperlar suç örgütüne bilgi sızdıran polisler hakkında flaş karar
Gündem Tercan Kaymakamı duruma açıklık getirdi! Koruma polisine şemsiye tutturduğu iddia edilmişti!
Gündem

Tercan Kaymakamı duruma açıklık getirdi! Koruma polisine şemsiye tutturduğu iddia edilmişti!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Tercan Kaymakamı duruma açıklık getirdi! Koruma polisine şemsiye tutturduğu iddia edilmişti!

Erzincan Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman, yağmurlu bir programda şemsiyesini koruma polisine taşıttığı eleştirilerine cevap vererek duruma açıklık getirdi.

“Yağmurlu bir anın görüntüsü üzerinden oluşan hassasiyeti anlıyorum” diyen Kaymakam Duman, aynı programda şemsiyesini kendi taşıdığı bir kareyi paylaşarak, “Paylaşılan video programın bir kesitine ilişkin olmakla beraber durumu fark ettiğim an şemsiyeyi alarak kendim taşımış olsam da görüntünün oluşturduğu izlenimin sorumluluğunu üzerimde görüyorum. Kamuoyunu meşgul etmiş olmaktan duyduğum üzüntüyü ifade etmek isterim. Saygılarımla” diye yazdı.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

resat,

ingiliz elçisinin arabasına at diye koşulup ,tophaneden dolma bahçeye kadar çeken zihniyetin söylediklerine bakın hele, oturun oturduğunuz yerde ,rezil etmeyin kendinizi ,,

VAHDETTİN ÇOĞALAN

memleketin başka problemi kalmadı.art niyet dizboyu.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23