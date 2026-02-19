  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Aktüel Türk ve İspanyol askerleri "Steadfast Dart 2026" tatbikatında nefes kestiler Amfibi gövde gösterisi
Aktüel

Türk ve İspanyol askerleri "Steadfast Dart 2026" tatbikatında nefes kestiler Amfibi gövde gösterisi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile İspanya Silahlı Kuvvetleri, Almanya'da düzenlenen Steadfast Dart-26 Tatbikatı'nda tam kapsamlı amfibi gösterisi gerçekleştirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile İspanya Silahlı Kuvvetleri, Almanya'da düzenlenen Steadfast Dart-26 Tatbikatı'nda tam kapsamlı amfibi gösterisi gerçekleştirdi.
NATO'nun Almanya'da düzenlediği "Steadfast Dart 2026" tatbikatı sürüyor. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, tatbikatın deniz safhasının başarıyla icra edildiği aktarıldı. Türk ve İspanyol unsurların katılımıyla tam kapsamlı amfibi gösterisi gerçekleştirildiği ifade edildi. Açıklamada, "Güvenlik, denizden karaya güç birliğiyle sağlanır" denildi.

