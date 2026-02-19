WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı! Adliyedeki zabit kâtibi fena enselendi

  • İSTANBUL
'Casperlar' suç örgütü soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Adliyede görevli olan zabıt kâtibinin çete üyeleriyle WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. İncelenen mesajlarda çok çarpıcı bilgilere ulaşıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'Casperlar' suç örgütüne bilgi sızdıranlara yönelik başlatılan soruşturma çerçevesinde 17 şüpheli gözaltına alınırken, adliyede görevli olan zabıt kâtibinin çete üyeleriyle WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. Şüphelinin aynı zamanda çetenin kırmızı bülten çıkarılan üyeleri hakkında bilgi aktardığı öğrenildi.

Liderliğini İsmail Atız'ın yaptığı Bahçelievler başta olmak üzere Küçükçekmece ve Bağcılar ilçelerinde, ‘yağma', ‘kasten yaralama', ‘tehdit', ‘uyuşturucu ticareti', ‘fuhuş', ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' gibi suçlara karıştıkları tespit edilen ‘Casperlar' suç örgütüne yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yeni bir soruşturma başlatılmış, suç örgütüne bazı kamu görevlileri tarafından bilgi sızdırıldığı ortaya çıkmıştı.

Örgüt üyelerinin kamu görevlileriyle menfaat içerisinde olduğu, örgütün adliyelerde ve çeşitli yerlerde görevli memurlardan suç ve arama kaydı gibi sorgulaması yaptırıldığı belirlenmişti. 9'u polis memuru, 1'i zabıt kâtibi, 1'i gümrük muhafaza memuru, 1'i görevini terk etmiş polis memuru olmak üzere toplam 17 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiş, şüpheliler gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanmıştı.

ZABIT KÂTİBİNİN ÇETE ÜYELERİYLE WHATSAPP YAZIŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

Soruşturmada şebeke üyelerine bilgi sızdığı iddia edilen şüphelilerin her adımı takip edildi. Adliyede görevli bir zabıt kâtibinin UYAP'tan faydalanarak çete üyelerine bilgi sızdırdığı öğrenildi. Şüphelinin çetenin kırmızı bülten çıkarılan üyeleri hakkında bilgi aktardığı öğrenildi. İncelenen mesajlarda, çete üyelerinin şüpheliden "arama kaydı" bilgisi istediği belirlendi. Çete üyelerinin, bilgi aldıktan sonra ödeme yaptıklarına dair mesajlar da yazışmalarda yer aldı.

