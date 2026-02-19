  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ahmet Hakan’dan 168 aydın müsveddesine sert tepki! Eski Türkiye Nostaljisi hortladı 'Baba otoritesi yıkıldı, annelik yük olarak görülüyor!' Kirli partilerde genç kızlara iğrenç tuzak! Adalet Bakanı’ndan sert tepki: "Müsaade edemem!" Gazze 'Barış' Konseyi toplanıyor! Ramazan ayında şeytanın işini din düşmanları görüyor! Gazze'de enkazlar arasında buruk ramazan: Siyonist zulmüne rağmen ilk iftar açıldı Kovboyun kirli planı: ABD, İran’a saldırı için tarih verdi Yalancı bahar bitti! Siyonist İsrail durmak bilmiyor: Mısır'dan işgalciye tokat gibi sözler! 1 milyon dolarlık soru: Bu milletin değerleri size niye batıyor?
Gündem Atamız diyerek rant devşirdiler, çocuklarına ise yabancı isimleri layık gördüler!
Gündem

Atamız diyerek rant devşirdiler, çocuklarına ise yabancı isimleri layık gördüler!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede tıklanma rekorları kıran bir video, Türkiye'deki "Atatürk istismarcılarının" maskesini bir kez daha düşürdü. Videoda, Anıtkabir ziyareti sırasında çocuğuna "Atamız olmasaydı ismin Yunan ismi olurdu" diyen annenin, çocuğunun isminin Rafael olduğunu duyunca verdiği tepki, aslında koca bir zihniyetin özetini gözler önüne serdi.

Hem Atatürkçülük tasladılar hem de Batı hayranlığında sınır tanımadılar

Sözde "Aydın" geçinen kesimlerin, her fırsatta Atatürk üzerinden milli duygu sömürüsü yapıp arkadan Batı kültürüne nasıl teslim oldukları belgeleriyle ortaya çıktı. "Atatürk olmasaydı ismin Yorgo olurdu" diyerek halkı galeyana getiren bu isimlerin, kendi evlatlarına Türkçe isim koymaktan imtina ettikleri görülüyor.

İşte o listenin utanç tablosu:

Görsellerde yer alan ve toplumun önünde "Atatürkçülük" dersi veren ünlülerin çocuklarına koydukları isimler, savundukları söylemlerle tam bir tezat oluşturuyor:

  • Pelin Batu: Çocuğuna RAFAEL ismini verdi.
  • Işın Karaca: Tercihi SASHAMİA oldu.
  • Şevval Sam: Oğluna TARO ismini layık gördü.
  • Gülşen: Oğlunun adı AZUR BENAN.
  • Müge Boz: İsmi RİKA olarak belirledi.
  • Gülben Ergen: Çocuklarından birinin ismi ARES.
  • Özgü Namal: ELEM SU ismini seçti.
  • Ozan Güven ve Meryem Uzerli: LİLY KOİ ve LARA gibi isimlerle listede yer aldılar.

Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu!

Milli ve manevi değerleri ağızlarından düşürmeyen, ancak pratikte öz benliğimizden kopuk bir hayat süren bu isimlerin samimiyetsizliği, sosyal medya kullanıcıları tarafından sertçe eleştirildi. Vatandaşlar, "Yunan ismi olmasın diye Atatürk'e sığınıyorsunuz ama gidip çocuğunuza İtalyanca, Yunanca, İngilizce isimler koyuyorsunuz. "Bu neyin kafası?" diyerek tepkilerini dile getirdi.

Özellikle RAFAEL, ARES, LEO ve MYLAN gibi isimlerin tercih edilmesi, "İsmimiz Yorgo olmasın diye Atatürk bizi kurtardı, ama biz kendi rızamızla yabancılaştık" itirafı gibi duruyor. Rant için Atatürk'ü kullanan bu zihniyetin, Türk kültürüne ve Türk isimlerine olan bu mesafesi, halkın gözünden kaçmadı.

"Mustafa Kemal olmasa adın Yorgo olurdu" diyen zihniyetin samimiyetsizliği! "Atatürkçüyüm" diyen oyuncudan oğluna tuhaf isim!
"Mustafa Kemal olmasa adın Yorgo olurdu" diyen zihniyetin samimiyetsizliği! "Atatürkçüyüm" diyen oyuncudan oğluna tuhaf isim!

Gündem

"Mustafa Kemal olmasa adın Yorgo olurdu" diyen zihniyetin samimiyetsizliği! "Atatürkçüyüm" diyen oyuncudan oğluna tuhaf isim!

Atatürkçü, hem de Fenerbahçeli Nejat’tan İSKİ’ye isyan
Atatürkçü, hem de Fenerbahçeli Nejat’tan İSKİ’ye isyan

Gündem

Atatürkçü, hem de Fenerbahçeli Nejat’tan İSKİ’ye isyan

Fotoğraftaki ayrıntıya dikkat! CHP’li başkan Atatürkçüleri şoka soktu
Fotoğraftaki ayrıntıya dikkat! CHP’li başkan Atatürkçüleri şoka soktu

Siyaset

Fotoğraftaki ayrıntıya dikkat! CHP’li başkan Atatürkçüleri şoka soktu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

asa

BUNLARIN ANA BABALARI DA turk degil..ya ermeni ya yahudi ya rum... simdi kriptolu sekilde ifşa ediyorlar.....bunlari ülkeden göndermeden rahat yooook 1928 getirilen 1 milyondan hepsi ülkeden cikarilmali....

hasel

Türkiyede yaşayıp,ülkemizin kaymağını yiyen sözde Atatürkçü ve Laik;SİNSİ insanlar.Neden böyle yaptınız diye sorsan.Ne karışıyorsun,Türkiye de DEMOKRASİ var diyecekler.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23