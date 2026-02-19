Atamız diyerek rant devşirdiler, çocuklarına ise yabancı isimleri layık gördüler!

Hem Atatürkçülük tasladılar hem de Batı hayranlığında sınır tanımadılar

Sözde "Aydın" geçinen kesimlerin, her fırsatta Atatürk üzerinden milli duygu sömürüsü yapıp arkadan Batı kültürüne nasıl teslim oldukları belgeleriyle ortaya çıktı. "Atatürk olmasaydı ismin Yorgo olurdu" diyerek halkı galeyana getiren bu isimlerin, kendi evlatlarına Türkçe isim koymaktan imtina ettikleri görülüyor.

İşte o listenin utanç tablosu:

Görsellerde yer alan ve toplumun önünde "Atatürkçülük" dersi veren ünlülerin çocuklarına koydukları isimler, savundukları söylemlerle tam bir tezat oluşturuyor:

Pelin Batu: Çocuğuna RAFAEL ismini verdi.

Çocuğuna ismini verdi. Işın Karaca: Tercihi SASHAMİA oldu.

Tercihi oldu. Şevval Sam: Oğluna TARO ismini layık gördü.

Oğluna ismini layık gördü. Gülşen: Oğlunun adı AZUR BENAN .

Oğlunun adı . Müge Boz: İsmi RİKA olarak belirledi.

İsmi olarak belirledi. Gülben Ergen: Çocuklarından birinin ismi ARES .

Çocuklarından birinin ismi . Özgü Namal: ELEM SU ismini seçti.

ismini seçti. Ozan Güven ve Meryem Uzerli: LİLY KOİ ve LARA gibi isimlerle listede yer aldılar.

Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu!

Milli ve manevi değerleri ağızlarından düşürmeyen, ancak pratikte öz benliğimizden kopuk bir hayat süren bu isimlerin samimiyetsizliği, sosyal medya kullanıcıları tarafından sertçe eleştirildi. Vatandaşlar, "Yunan ismi olmasın diye Atatürk'e sığınıyorsunuz ama gidip çocuğunuza İtalyanca, Yunanca, İngilizce isimler koyuyorsunuz. "Bu neyin kafası?" diyerek tepkilerini dile getirdi.

Özellikle RAFAEL, ARES, LEO ve MYLAN gibi isimlerin tercih edilmesi, "İsmimiz Yorgo olmasın diye Atatürk bizi kurtardı, ama biz kendi rızamızla yabancılaştık" itirafı gibi duruyor. Rant için Atatürk'ü kullanan bu zihniyetin, Türk kültürüne ve Türk isimlerine olan bu mesafesi, halkın gözünden kaçmadı.