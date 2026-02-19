Atamız diyerek rant devşirdiler, çocuklarına ise yabancı isimleri layık gördüler!
Sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede tıklanma rekorları kıran bir video, Türkiye'deki "Atatürk istismarcılarının" maskesini bir kez daha düşürdü. Videoda, Anıtkabir ziyareti sırasında çocuğuna "Atamız olmasaydı ismin Yunan ismi olurdu" diyen annenin, çocuğunun isminin Rafael olduğunu duyunca verdiği tepki, aslında koca bir zihniyetin özetini gözler önüne serdi.
Hem Atatürkçülük tasladılar hem de Batı hayranlığında sınır tanımadılar
Sözde "Aydın" geçinen kesimlerin, her fırsatta Atatürk üzerinden milli duygu sömürüsü yapıp arkadan Batı kültürüne nasıl teslim oldukları belgeleriyle ortaya çıktı. "Atatürk olmasaydı ismin Yorgo olurdu" diyerek halkı galeyana getiren bu isimlerin, kendi evlatlarına Türkçe isim koymaktan imtina ettikleri görülüyor.
İşte o listenin utanç tablosu:
Görsellerde yer alan ve toplumun önünde "Atatürkçülük" dersi veren ünlülerin çocuklarına koydukları isimler, savundukları söylemlerle tam bir tezat oluşturuyor:
- Pelin Batu: Çocuğuna RAFAEL ismini verdi.
- Işın Karaca: Tercihi SASHAMİA oldu.
- Şevval Sam: Oğluna TARO ismini layık gördü.
- Gülşen: Oğlunun adı AZUR BENAN.
- Müge Boz: İsmi RİKA olarak belirledi.
- Gülben Ergen: Çocuklarından birinin ismi ARES.
- Özgü Namal: ELEM SU ismini seçti.
- Ozan Güven ve Meryem Uzerli: LİLY KOİ ve LARA gibi isimlerle listede yer aldılar.
Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu!
Milli ve manevi değerleri ağızlarından düşürmeyen, ancak pratikte öz benliğimizden kopuk bir hayat süren bu isimlerin samimiyetsizliği, sosyal medya kullanıcıları tarafından sertçe eleştirildi. Vatandaşlar, "Yunan ismi olmasın diye Atatürk'e sığınıyorsunuz ama gidip çocuğunuza İtalyanca, Yunanca, İngilizce isimler koyuyorsunuz. "Bu neyin kafası?" diyerek tepkilerini dile getirdi.
Özellikle RAFAEL, ARES, LEO ve MYLAN gibi isimlerin tercih edilmesi, "İsmimiz Yorgo olmasın diye Atatürk bizi kurtardı, ama biz kendi rızamızla yabancılaştık" itirafı gibi duruyor. Rant için Atatürk'ü kullanan bu zihniyetin, Türk kültürüne ve Türk isimlerine olan bu mesafesi, halkın gözünden kaçmadı.
