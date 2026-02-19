Denizli sanayisinde savunma hamlesi: DSO heyetinden TEI’ye stratejik çıkartma!

Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, Meclis Başkanı İ. Okan Konyalıoğlu ve Savunma Sanayi Çalışma Grubu Üyeleri, Türkiye’nin savunma ve havacılık motor teknolojileri öncü kuruluşlarından TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş.’nin Eskişehir Yerleşkesine teknik saha ziyareti gerçekleştirdi. TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit ve beraberindeki heyetin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ziyarette, savunma sanayi alanındaki mevcut yatırımlar, üretim altyapısı ve tedarikçi iş modelleri değerlendirildi. Ziyaret kapsamında, Denizli’de hayata geçirilmesi planlanan savunma sanayi yatırımlarının hangi alanlarda, ölçeklerde ve niteliklerde olması gerektiği başta olmak üzere, savunma sanayinin farklı alt alanları, yatırımın büyüklüğü ve kapsamı üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

"Denizli’nin savunma sanayine doğru bir yol haritasıyla dahil olmasını istiyoruz"

DSO Başkanı Selim Kasapoğlu, Denizli ile TEI arasında kurumsal zeminde gelişen iş birliği sürecinin, kentin savunma sanayi ekosistemine planlı ve sürdürülebilir bir şekilde entegre olmasını hedeflediğini ifade etti. Ziyaret kapsamında üretim altyapısı, makine parkuru ve yürütülen çalışmaların yerinde incelendiğini belirten Kasapoğlu, TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit ve ekibinin paylaştığı kapsamlı bilgilerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gerçekleştirilen temasların stratejik bir analiz ve hazırlık sürecinin parçası olduğuna dikkat çeken Kasapoğlu, "Gündemimizde, yatırımın ölçeği ve teknolojik altyapısından fizibilite süreçlerine, sertifikasyon gerekliliklerinden teşvik mekanizmalarına kadar geniş bir çerçeve bulunmaktadır. Temel amacımız, Denizli sanayisinin savunma sanayine plansız adımlarla değil güçlü bir altyapı, doğru bir yol haritası ve kurumsal hazırlıkla dahil olmasını sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, DSO’nun savunma sanayi alanında yüksek katma değerli üretimi desteklemek, sanayinin teknik ve kurumsal kapasitesini geliştirmek ve Denizli’yi bu alanda sürdürülebilir bir üretim ve tedarik merkezi haline getirmek amacıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü vurguladı.

Savunma sanayinde hazırlık süreci değerlendirildi

Gerçekleştirilen ziyarette ayrıca, dünyada savunma sanayi alanında yaşanan gelişmeler, bu alanda üretim yapan ülkeler ve firmaların güncel durumu ile Türkiye’nin savunma sanayinde karşılaştığı zorluklar ele alındı. Kritik savunma sanayi yatırımlarının Türkiye’de ve Denizli özelinde yapılabilirliği, bu yatırımlar için nasıl bir yol haritası izlenebileceği istişare edildi. Muhtemel yatırım kapsamında kritik ürünler, tesis ihtiyaçları ve öncelikli teknolojilerin neler olabileceği heyet ile değerlendirilirken, uygulanabilir fizibilite çalışmalarının hangi aşamalarda ve hangi takvim doğrultusunda hazırlanabileceği genel çerçevede ele alındı. Savunma sanayi yatırımlarının yalnızca üretim boyutuyla değil, satış stratejileri ve pazar çeşitliliği açısından da planlanması gerektiği vurgulandı. Bu kapsamda farklı pazarlara erişim imkanları, yatırımın barındırabileceği riskler, Ar-Ge faaliyetleri ve know-how transferi gibi başlıklar detaylı şekilde değerlendirilerek, yatırımın hayata geçirilme sürecinde ihtiyaç duyulacak ekip yapısı, uzmanlık alanları ve şirket organizasyon modeline ilişkin temel hususlar üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.