CHP'li Gürsel Tekin'den Satılık Kalemlere Yaylım Ateşi: "Sizi Tanıdığımız Güne Lanet Olsun!"
Fonladıkları medya mensuplarıyla millete ayar vermeye kalkan CHP’de sular durulmuyor. Eski CHP Milletvekili Gürsel Tekin, partiden "üç kuruş" uğruna kalemini satan trol gazetecilere adeta ateş püskürdü. Tekin, "Medyada etik bir duruş olsa, MASAK raporlarında ismi olanların gazetecilik yapamaması lazım" diyerek malum medyayı yerin dibine soktu.
"Herkesin Bir Fiyatı Olur mu?"
Yıllarca omuz omuza siyaset yaptıkları isimlerin, şahsi menfaatleri için nasıl birer "operasyon aparatına" dönüştüğünü hayretle izlediğini belirten Tekin, videoda şu zehir zemberek ifadeleri kullandı:
- "Sizi tanıdığımız güne lanet olsun!"
- "Şimdi üç kuruş para alacaksınız diye, hepinizin ismi MASAK raporlarında tane tane var."
- "Bize 'hain' diyebilecek kadar aşağılık bir duruma geldiniz. Etrafımızda ne kadar gereksiz insanlar varmış."
"Devasa Sanmıştık, Meğer Cüceymişler"
Gürsel Tekin, eskiden "gazeteci-yazar" diyerek değer verdikleri kişilerin gerçek yüzlerini görünce şok olduğunu dile getirerek; "Biz bunları devasa insan gibi görüyorduk. Gerçekten şok oldum, herkesin bir fiyatı olur mu ya?" diyerek tepkisini dile getirdi.
Kirli İlişkiler Ağı İfşa Oldu
CHP içindeki bu iç hesaplaşma, "muhalif medya" adı altında faaliyet gösteren yapıların nasıl bir "trol ağı" ile yönetildiğini de bir kez daha tescillemiş oldu. Tekin’in işaret ettiği MASAK raporları, kalemini para karşılığı CHP’ye kiralayan sözde gazetecilerin kirli dosyalarının ne kadar kabarık olduğunu gözler önüne seriyor.
MASAK RAPORLARINA GÖRE BASINA YANSIYAN FONDAŞ GAZETECİLERDEN BAZILARI
|
İsim / Kurum
|
İddia Edilen İlişki Biçimi
|
Basına Yansıyan Detaylar
|
Enver Aysever
|
Belediye Konser ve Etkinlikleri
|
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden "okuryazarlık atölyesi" adı altında yaklaşık 238 bin TL (o dönemin rakamıyla) ödeme aldığı iddiaları günlerce tartışıldı.
|
Şaban Sevinç
|
Medya ve Lobi Faaliyetleri
|
Gürsel Tekin ve diğer CHP’li isimlerin "trolleşen gazeteciler" derken işaret ettiği isimlerin başında geldiği, özellikle değişim sürecinde belli kanallardan fonlandığı iddia edildi.
|
İsmail Saymaz
|
Reklam ve Kitap Alımları
|
Bazı CHP’li belediyelerin Saymaz’ın kitaplarını toplu satın alarak dolaylı finansman sağladığı iddiaları yandaş medya tarafından sıkça dile getirildi.
|
Halk TV
|
Kurumsal Sözleşme
|
CHP ile resmi bir "yayın protokolü" olduğu bizzat açıklandı. Partinin grup toplantılarının ve reklamlarının yayınlanması karşılığında aylık milyonlarca liralık ödeme yapıldığı belirtildi.
|
Tele1 (Merdan Yanardağ)
|
Destek Ödemeleri
|
Kanalın ayakta kalması için CHP’li belediyelerin "abone" ve "reklam" adı altında ciddi fonlar aktardığı iddia edildi.