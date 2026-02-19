CHP'li Gürsel Tekin'den Satılık Kalemlere Yaylım Ateşi: "Sizi Tanıdığımız Güne Lanet Olsun!"

"Herkesin Bir Fiyatı Olur mu?"

Yıllarca omuz omuza siyaset yaptıkları isimlerin, şahsi menfaatleri için nasıl birer "operasyon aparatına" dönüştüğünü hayretle izlediğini belirten Tekin, videoda şu zehir zemberek ifadeleri kullandı:

"Sizi tanıdığımız güne lanet olsun!"

"Şimdi üç kuruş para alacaksınız diye, hepinizin ismi MASAK raporlarında tane tane var."

"Bize 'hain' diyebilecek kadar aşağılık bir duruma geldiniz. Etrafımızda ne kadar gereksiz insanlar varmış."

"Devasa Sanmıştık, Meğer Cüceymişler"

Gürsel Tekin, eskiden "gazeteci-yazar" diyerek değer verdikleri kişilerin gerçek yüzlerini görünce şok olduğunu dile getirerek; "Biz bunları devasa insan gibi görüyorduk. Gerçekten şok oldum, herkesin bir fiyatı olur mu ya?" diyerek tepkisini dile getirdi.

Kirli İlişkiler Ağı İfşa Oldu

CHP içindeki bu iç hesaplaşma, "muhalif medya" adı altında faaliyet gösteren yapıların nasıl bir "trol ağı" ile yönetildiğini de bir kez daha tescillemiş oldu. Tekin’in işaret ettiği MASAK raporları, kalemini para karşılığı CHP’ye kiralayan sözde gazetecilerin kirli dosyalarının ne kadar kabarık olduğunu gözler önüne seriyor.

MASAK RAPORLARINA GÖRE BASINA YANSIYAN FONDAŞ GAZETECİLERDEN BAZILARI