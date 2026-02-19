Ortadoğu’da güç gösterisi: ABD’den rekor hava konuşlandırması

The Wall Street Journal gazetesi, kaynaklara ve uçuş bilgilerine dayandırdığı haberinde, ABD’nin Ortadoğu’ya Irak işgalinden bu yana en büyük hava kuvvetleri konuşlandırdığını yazdı.

Haberde, ABD’nin son birkaç gündür F-35 ve F-22 savaş uçaklarını Ortadoğu'ya konuşlandırmaya devam ettiği ifade edildi. Bölgeye ayrıca kontrol ve koordinasyon uçaklarının da gönderildiğine dikkat çekildi.

Saldırı ve elektronik harp uçakları taşıyan yeni bir uçak gemisinin de bölgeye aktarıldığı kaydedilen haberde, ayrıca, son haftalarda bölgeye hava savunma unsurlarının da konuşlandırıldığını anımsattı.

ABD'li yetkililer, bu durumun, İran'a karşı haftalarca sürebilecek bir hava harekatı yürütme fırsatı vereceğini dile getirdi.

Haberde, ABD Başkanı Donald Trump'a, İran'ın siyasi ve askeri yöneticilerini ortadan kaldırmaktan, ülkenin nükleer ve füze programlarıyla bağlantılı kişilere yönelik daha sınırlı saldırılara kadar çeşitli seçeneklerin sunulduğu bildirildi. Yetkililer, Trump’ın henüz saldırı konusunda nihai bir karar vermediğini söylediler.

İran ve ABD heyetleri 17 Şubat Salı günü Cenevre'deki Umman Büyükelçiliği’nde bir araya gelerek İran nükleer sorununu görüştüler. İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD heyetine de Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff başkanlık etti.

Görüşmeleri "yapıcı" ve "ciddi" olarak nitelendiren Arakçi, tarafların, gelecekteki bir anlaşmaya doğru ilerlerken izleyecekleri temel ilkeleri geliştirmeyi başardıklarını söyledi. Şimdilik, İran ve ABD heyetleri olası bir anlaşmanın metinleri üzerinde çalışmak üzere başkentlerine döndüler. Taraflar daha sonra metinleri karşılıklı olarak paylaşacak ve üçüncü tur görüşmeler için bir tarih belirleyecekler.