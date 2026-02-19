Yeni İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez Kimdir? Adalet Bakanı olan Akın Gürlek'in yerine gelmişti

Yeni İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, Akın Gürlek’in Adalet Bakanlığı’na atanmasının ardından göreve getirildi. Dönmez, uzun süredir İstanbul Adliyesi’nde farklı kademelerde görev yapan deneyimli bir isim olarak dikkat çekiyor. Meslek hayatına Ankara Adli Yargı Savcı Adayı olarak başlayan Dönmez, Erdek, Silvan ve Karasu adliyelerinde görev yaptı. 2016 yılında İstanbul Cumhuriyet Savcısı olarak atandı ve özellikle kaçakçılık, narkotik ve örgütlü suçlar gibi kritik soruşturma birimlerinde sorumluluk üstlendi. Kariyeri boyunca hızlı yükselişiyle öne çıkan Dönmez, 2024’te İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili oldu. Peki, Yeni İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez Kimdir? Adalet Bakanı Olan Akın Gürlek'in yerine gelen Fatih Dönmez'in önceki görevi neydi, kaç yaşında, nereli?



Fatih Dönmez, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılık makamına atandı. Akın Gürlek’in bakanlık koltuğuna geçmesiyle boşalan başsavcılık makamına atanan Fatih Dönmez'in daha önce görev yaptığı makamlar merak edildi. Dönmez, daha önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevinde bulunmuş ve büyük ölçekli soruşturmaları yönetmişti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı döneminde adli süreçlerin etkinliğini artıran çalışmalarıyla dikkat çekti. İşte Yeni İstanbul Cumhuriyet Başsavcısısı Fatih Dönmez ile ilgili detaylar...





İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCISI FATİH DÖNMEZ KİMDİR?



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevinde bulunan Fatih Dönmez, Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olmasıyla birlikte boşalan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı makamına alındı. Son dakika bilgisine göre Fatih Dönmezİstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapacak.





2010 - 2015 (Anadolu Dönemi): Erdek ve Silvan’da Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptı.





2016 (İstanbul'a Giriş): İstanbul Cumhuriyet Savcılığına atanarak metropol adliyelerindeki kariyerine başladı.





2021 - 2024 (Vekillik Dönemi): İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı'nın ardından, Bakırköy ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevlerini üstlendi.





2025: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yaptı.





