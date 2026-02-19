  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Komisyon raporu kabul edildi! Devletin aklı milletin vicdanı Siyasal Alevi fenomen 'Sünnilerdense Yahudileri seçerim' demişti: Devlet gerekeni yaptı Belediyeyi batıran dede: Ücretsiz kartla 90 bin TL’lik şehir içi yolculuk yaptı! Ticaret Bakanlığı açıkladı: 506 milyon TL idari para cezası uygulandı Casperlar suç örgütüne bilgi sızdıran polisler hakkında flaş karar Ahmet Hakan’dan 168 aydın müsveddesine sert tepki! Eski Türkiye Nostaljisi hortladı 'Baba otoritesi yıkıldı, annelik yük olarak görülüyor!' Kirli partilerde genç kızlara iğrenç tuzak! Adalet Bakanı’ndan sert tepki: "Müsaade edemem!" Gazze 'Barış' Konseyi toplanıyor! Ramazan ayında şeytanın işini din düşmanları görüyor!
Spor Fenerbahçe'ye UEFA'dan şok! '5 yıldızlı logoları derhal kaldırın'
Spor

Fenerbahçe'ye UEFA'dan şok! '5 yıldızlı logoları derhal kaldırın'

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'ye UEFA'dan şok! '5 yıldızlı logoları derhal kaldırın'

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda bu akşam oynanacak Fenerbahçe - Nottingham Forest mücadelesi öncesinde Kadıköy'de "yıldız krizi" patlak verdi. UEFA yetkilileri, stadyum içerisindeki görsellerde yer alan 5 yıldızlı logoların resmi geçerliliği olmadığı gerekçesiyle kapatılması talimatını verdi.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda bu akşam oynanacak Fenerbahçe - Nottingham Forest mücadelesi öncesinde Kadıköy'de "yıldız krizi" patlak verdi. UEFA yetkilileri, stadyum içerisindeki görsellerde yer alan 5 yıldızlı logoların resmi geçerliliği olmadığı gerekçesiyle kapatılması talimatını verdi.

İşte konuyla ilgili güncel gelişmeler ve detaylar:

 

UEFA’dan "Tescilsiz Logo" Müdahalesi

UEFA delegeleri, maç önü kontrolleri sırasında Ülker Stadyumu’nun çeşitli noktalarında (reklam panoları, tünel girişleri ve saha kenarı görselleri) kullanılan 5 yıldızlı logoların, kulübün UEFA’ya bildirdiği resmi logoyla uyuşmadığını tespit etti.

Gerekçe: UEFA talimatnamelerine göre, kulüpler yalnızca ulusal federasyonları (TFF) tarafından tescil edilmiş ve UEFA'ya önceden bildirilmiş logoları kullanabiliyor.

Talimat: UEFA yetkilileri, TFF nezdinde henüz resmiyet kazanmamış olan +2 yıldızlı bu logoların "sahte/geçersiz" kabul edildiğini belirterek, maç yayınına girecek alanlardaki bu simgelerin üzerinin kapatılmasını emretti.

 

Antrenmanda İlk Sinyaller Verildi

Krizin ilk belirtileri Fenerbahçe'nin dünkü idmanında görüldü. Salı günü gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların üzerinde 5 yıldızlı logolar bulunurken, çarşamba günkü son idmanda oyuncuların yıldızsız veya eski logolu ekipmanlarla sahaya çıkması dikkatlerden kaçmadı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Çuvaldız

bizim federasyondan tısss yok !!!
Siyasal Alevi fenomen 'Sünnilerdense Yahudileri seçerim' demişti: Devlet gerekeni yaptı
Sosyal Medya

Siyasal Alevi fenomen 'Sünnilerdense Yahudileri seçerim' demişti: Devlet gerekeni yaptı

Sosyal medyada yaptığı canlı yayındaki ifadeleri nedeniyle hakkında resen soruşturma başlatılan sözde fenomen Deniz Sinan Demir, “halkı kin ..
Parasını vererek bile alamıyorlar! İşte Türkiye düşmanlarını tir tir titreten silah: Karaok!
Gündem

Parasını vererek bile alamıyorlar! İşte Türkiye düşmanlarını tir tir titreten silah: Karaok!

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, tamamen yerli ve milli olarak geliştirilen Karaok tanksavar füzesinin dünyanın en çok aradığı silahlarda..
Bir zamanlar laikçilerin yasakçıların kalesi idi! Anayasa Mahkemesi'nde Başkan Erdoğan’ın seçtiği üye sayısı 11’e yükselecek
Gündem

Bir zamanlar laikçilerin yasakçıların kalesi idi! Anayasa Mahkemesi'nde Başkan Erdoğan’ın seçtiği üye sayısı 11’e yükselecek

Bir zamanlar laikçilerin ve yasakçıların kalesi olan Anayasa Mahkemesi'nde (AYM) milletin iradesi tecelli ediyor. AYM'de Başkan Recep Tayyip..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23