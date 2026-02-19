Fenerbahçe'ye UEFA'dan şok! '5 yıldızlı logoları derhal kaldırın'
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda bu akşam oynanacak Fenerbahçe - Nottingham Forest mücadelesi öncesinde Kadıköy'de "yıldız krizi" patlak verdi. UEFA yetkilileri, stadyum içerisindeki görsellerde yer alan 5 yıldızlı logoların resmi geçerliliği olmadığı gerekçesiyle kapatılması talimatını verdi.
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda bu akşam oynanacak Fenerbahçe - Nottingham Forest mücadelesi öncesinde Kadıköy'de "yıldız krizi" patlak verdi. UEFA yetkilileri, stadyum içerisindeki görsellerde yer alan 5 yıldızlı logoların resmi geçerliliği olmadığı gerekçesiyle kapatılması talimatını verdi.
İşte konuyla ilgili güncel gelişmeler ve detaylar:
UEFA’dan "Tescilsiz Logo" Müdahalesi
UEFA delegeleri, maç önü kontrolleri sırasında Ülker Stadyumu’nun çeşitli noktalarında (reklam panoları, tünel girişleri ve saha kenarı görselleri) kullanılan 5 yıldızlı logoların, kulübün UEFA’ya bildirdiği resmi logoyla uyuşmadığını tespit etti.
Gerekçe: UEFA talimatnamelerine göre, kulüpler yalnızca ulusal federasyonları (TFF) tarafından tescil edilmiş ve UEFA'ya önceden bildirilmiş logoları kullanabiliyor.
Talimat: UEFA yetkilileri, TFF nezdinde henüz resmiyet kazanmamış olan +2 yıldızlı bu logoların "sahte/geçersiz" kabul edildiğini belirterek, maç yayınına girecek alanlardaki bu simgelerin üzerinin kapatılmasını emretti.
Antrenmanda İlk Sinyaller Verildi
Krizin ilk belirtileri Fenerbahçe'nin dünkü idmanında görüldü. Salı günü gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların üzerinde 5 yıldızlı logolar bulunurken, çarşamba günkü son idmanda oyuncuların yıldızsız veya eski logolu ekipmanlarla sahaya çıkması dikkatlerden kaçmadı.