Dünya Nijerya’da terör saldırısı! 30 kişi öldü
Dünya

Nijerya’da terör saldırısı! 30 kişi öldü

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Nijerya’da terör saldırısı! 30 kişi öldü

Nijerya'nın Kebbi eyaletine bağlı köylere düzenlenen terör saldırısında 30 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Kebbi Eyaleti Polis Sözcüsü Bashir Usman, AA muhabirine, Lakurawa terör örgütü üyelerinin, eyaletin Arewa bölgesine bağlı 7 köye saldırı düzenlediğini belirtti.

Usman, saldırıda 30 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti.

Saldırı nedeniyle köy sakinleri korkudan evlerini terk etti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Lakurawa, ülke yönetimi tarafından Ocak 2025'te terörist grup olarak tanımlanmıştı.

