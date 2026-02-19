Alman devinde kanser skandalı: BAYER tam 7,25 milyar dolar tazminat ödeyecek

Zehirli miras: MONSANTO'nun faturası ağır oldu

BAYER, 2018 yılında bünyesine kattığı MONSANTO şirketiyle birlikte devraldığı "roundup" isimli tarım ilacı davasında havlu attı. ABD'nin MISSOURI eyaletindeki ST. LOUIS bölge mahkemesine sunulan plana göre:

toplam 7,25 milyar dolar tazminat ödenecek.

tazminat ödenecek. ödemeler şirketin finansal dengesini korumak için 21 yıla yayılacak.

yayılacak. uzlaşma, 17 şubat 2026 öncesinde ürüne maruz kalıp lenf kanserine yakalananları kapsayacak.

Hisseler dibi gördü, gelecek belirsiz

Haberin piyasalara düşmesiyle birlikte BAYER hisseleri güne yüzde 7'lik kayıpla başlayarak 45,81 avro seviyesine geriledi. CEO Bill Anderson, bu ağır bedeli "şirketin geleceğine yapılan bir yatırım" olarak nitelendirse de, yatırımcılar yüksek maliyetli ödeme planı nedeniyle tedirgin. İSRAİL menşeli veya küresel sermayeli dev şirketlerin bu tarz skandallarla anılması, tarım sektöründeki ilaç kullanımını yeniden tartışmaya açtı.

Kritik dönemeç: DURNELL davası

Uzlaşma planına rağmen BAYER için asıl fırtına yaz aylarında kopacak. ABD yüksek mahkemesi'nden çıkacak olan DURNELL davası kararı, şirketin kaderini belirleyecek. şirket, ABD çevre koruma ajansı'nın (EPA) glifosatı kanserojen olarak tanımlamadığını savunarak eyalet yasalarına direnmeye çalışıyor.