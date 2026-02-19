Windows 11 hız ölçüyor: Kamera ve masaüstü ayarları artık tek tıkla

Windows 11 kullanıcıları için internet hızını ölçmek ya da kamera ayarlarını kurcalamak artık çok daha zahmetsiz bir hale geliyor. Microsoft, işletim sisteminin test aşamasındaki yeni sürümlerinde, günlük kullanımı doğrudan etkileyen bir dizi pratik özelliği devreye aldı. Özellikle ağ bağlantısını kontrol etmek isteyenlerin işini kolaylaştıran yenilikler, Windows 11'in Release Preview kanalındaki kullanıcılara sunulmaya başladı.

Yeni güncellemeyle beraber gelen en dikkat çekici özellik, internet hızını doğrudan görev çubuğu üzerinden kontrol edebilme imkanı. Sistem tepsisindeki ağ simgesine sağ tıkladığınızda karşınıza çıkan yeni seçenek, sizi varsayılan tarayıcınıza yönlendirerek bağlantı hızınızı anında ölçüyor. İster kablolu ister Wi-Fi, isterseniz de hücresel veri kullanın; üçüncü taraf siteleri aramakla vakit kaybetmeden bağlantı performansınızı görebiliyorsunuz. Microsoft’un geçen yıldan beri üzerinde çalıştığı bu araç, karmaşık menüler arasında kaybolma devrini kapatıyor.

KAMERA VE MASAÜSTÜ İÇİN KİŞİSELLEŞTİRME SEÇENEKLERİ

Güncelleme sadece internet hızıyla sınırlı değil; Ayarlar menüsüne eklenen yeni kamera kontrol seçenekleri, desteklenen cihazlarda pan ve tilt (kaydırma ve eğme) hareketlerini yönetmeyi sağlıyor. Henüz hangi kamera modellerinin bu özelliği desteklediği tam olarak açıklanmasa da, kullanıcıların görüntü açısını doğrudan Windows üzerinden ayarlayabilmesi büyük bir konfor sunuyor.

Ayrıca masaüstü görselliğine önem verenler için .webp formatındaki dosyaları duvar kağıdı yapma desteği de sisteme dahil edildi. Yeni emojiler ve tam sayfa düzenine kavuşan Widget ayarlarıyla beraber Windows 11, hem görsellik hem de işlevsellik açısından daha derli toplu bir yapıya büründü.

Şu an için 24H2 ve 25H2 yapı numaralı sürümlerde görülen bu özelliklerin, yakın zamanda tüm kullanıcılar için genel kullanıma sunulması bekleniyor.