Böyle muhalefet olmaz! CHP’nin karşı çıkmadığı bir bu kalmıştı

Özellikle fırsatçıların fahiş fiyat artışı için bahanelerini sıfıra indirmek ve ithalatı azaltarak Türkiye’nin kendi kendine yetmesini sağlamak için Ticaret Bakanlığı tarafından Ramazan ayında tavuk eti ihracatı yasaklandı. Kamuoyunda büyük beğeni toplayan karara CHP’den itiraz geldi. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye gerçeklerine gözünü yumarak, “Bu kadarına da pes” dedirten açıklamalarda bulundu.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diledi.

Ticaret Bakanlığının ramazan öncesinde tavuk ihracatını durdurma kararını da eleştiren Gürer, şöyle devam etti:

Bu sınırlamaya rağmen ne ürünlerin fiyatı düşüyor ne de yurt dışında tekrar o ürünler pazara gittiğinde aynı pazara sahip olabiliyor. Ramazan öncesi et fiyatlarındaki artışı önleyemeyen iktidar, beyaz etin fiyatını sabitleyebilmek için ihracatı aniden durdurdu.

 

Yaklaşık 2 milyon 800 bin ton piliç üreten bir ülkeyiz. Bunun da yüzde 15, yüzde 20'sini ihracat yapıyoruz. 2025 yılında 547 bin ton ihracat gerçekleşti. Şu an ihracat durdurulmuş durumda. İhracatın durdurulması iç piyasada tavuk fiyatının düşürülmesi amacıyla yapılmıştı. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte marketlere gittiğinizde beyaz ette fiyatın düşmediğini, belli marketlerde de fiyatın arttığını görüyoruz.

