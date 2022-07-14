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Medya YouTube’tan FETÖ’cü Cevheri Güven’e tokat
Medya

YouTube’tan FETÖ’cü Cevheri Güven’e tokat

15 Temmuz kanlı darbe girişiminin ardından yasadışı yollarla yurtdışına kaçan firari FETÖ’cü Cevheri Güven’e yaptığı yalan ve iftira haberler nedeniyle YouTube’den engelleme geldi.

Yeniakit Publisher
2022-07-14 15:22:00 - 2022-07-14 15:23:35
YouTube’tan FETÖ’cü Cevheri Güven’e tokat

Yeni Akit/Ankara

Türkiye aleyhtarı haberler yaparak pirim yapmaya çalışan vatan hainlerinden, FETÖ’nün firari kalemşörlerinden sözde gazeteci Cevheri Güven’e YouTube kanalından engelleme geldi.

15 Temmuz kanlı darbe girişimi sonrası yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçan sözde gazeteci, diğer FETÖ firarileri gibi Türkiye’yi karalama kampanyası düzenleyerek ona buna çamur atmaya devam ediyordu. Yıllarca FETÖ’nün kuklalığını yaparak pirim yapmaya çalışan sözde gazeteciye mahkeme kararını hatırlatan YouTube kanalı, “İçeriğinizle ilgili bir Mahkeme kararı aldık. İncelemenin ardından aşağıda listelenen ülkelerdeki YouTube sitelerinde şu içeriğin görüntülenmesi engellendi” yazısını gönderdi.

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