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Youtube'dan flaş karar! O videolar yasaklandı

Youtube, tehlikeli veya duygusal açıdan acı verici şakalara yasak getiriyor. Video paylaşım sitesinde artık, bu tarz videolar paylaşılmayacak.

16 Ocak 2019 Çarşamba 13:20
Youtube'dan flaş karar! O videolar yasaklandı

Video paylaşım sitesi YouTube, platformda tehlikeli veya duygusal açıdan acı verici "şakaları" tanımlayan kliplerin yasaklandığını bildirdi.

YouTube, bazen ölüm ya da yaralanmayla sonuçlanan sözde "meydan okumalara" yanıt niteliğindeki açıklamasında, tehlikeli veya duygusal açıdan acı verici materyalin "YouTube'da yeri olmadığını" vurguladı.

"İzin verilmeyecek"

Google'a ait sitenin sıkça sorulan sorular bölümünde "Her zaman komik olanın, tehlikeli veya zarar verici çizgisini aşmamasının temin edilmesi politikalarına sahiptik. Topluluk Kılavuzumuz, ciddi zararla sonuçlanma ihtimali bulunan tehlikeli eylemleri teşvik eden içeriği yasaklıyor. Şu andan itibaren site, 'ciddi fiziksel yaralanma tehlikesi hissedilen şakalar' içeren videolara izin vermeyecek." ifadesi kullanıldı.

Bu tarz videolar milyonlarca kez görüntüleniyor

Açıklamada, "çocukların ciddi duygusal huzursuzluk yaşamalarına neden olan şakalarına izin verilmeyeceği de" kaydedildi.

YouTube, zararlı içerik ve mevcut kuralları uygulamakta başarısız olduğu eleştirilerine maruz kalıyor.

Şirketin geçen nisanda materyali kaldırma sözüne rağmen Buzzfeed'in raporu, vahşeti ima eden ya da tanımlayan görüntülerin hala sitede var olduğunu ortaya koydu. Bu tür bazı videoların milyonlarca kez görüntülendiği belirtiliyor.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 13:20
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