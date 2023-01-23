Youtube’da lezbiyenlik propagandası yapıyorlar

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Yapılan yayınların yeterince denetlenememesinden fırsat bulan Ece ve Eda isimli sapkın lezbiyenler, ahlaksız yaşantılarının her anını Youtube’ta paylaşarak, gencecik dimağların zihinlerini bulandırıyor. Çektikleri videolarda lüks bir hayat sürdükleri izlenimi veren ve sürekli birbirine “aşkım” diye hitap eden sapkın çift, adeta lezbiyenliğin meşru hale gelmesi için çaba gösteriyor. Youtube sayfalarında, “Her Çarşamba saat 20:00’daki canlı yayınlarımızı kaçırmayın ve bilgisayardan bağlanmaya çalışın, sürprizlerimiz var!” sloganıyla takipçi toplayan çift sapkınlığı özendiriyor.