  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Youtube’da lezbiyenlik propagandası yapıyorlar
Aktüel

Youtube’da lezbiyenlik propagandası yapıyorlar

Türk toplumunun temelini dinamitleyen eşcinsel sapkınlar, video paylaşım sitesi “Youtube” aracılığıyla evlatlarımızı zehirliyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-23 10:13:00 -
Youtube’da lezbiyenlik propagandası yapıyorlar

HABER MERKEZİ

Yapılan yayınların yeterince denetlenememesinden fırsat bulan Ece ve Eda isimli sapkın lezbiyenler, ahlaksız yaşantılarının her anını Youtube’ta paylaşarak, gencecik dimağların zihinlerini bulandırıyor. Çektikleri videolarda lüks bir hayat sürdükleri izlenimi veren ve sürekli birbirine “aşkım” diye hitap eden sapkın çift, adeta lezbiyenliğin meşru hale gelmesi için çaba gösteriyor. Youtube sayfalarında, “Her Çarşamba saat 20:00’daki canlı yayınlarımızı kaçırmayın ve bilgisayardan bağlanmaya çalışın, sürprizlerimiz var!” sloganıyla takipçi toplayan çift sapkınlığı özendiriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23