YouTube'da "Hıristiyanlık" propagandası
YouTube'da son günlerde sıkça reklamları dönen "Çocuklar için Kutsal Kitap" adlı uygulamada hristiyanlık propagandası yapıldığı ortaya çıktı. "Eğlence dolu uygulama" olarak pazarlanan uygulama ile küçük yaştaki Müslüman Türk çocuklarının beyinleri yıkanıyor.
Özellikle çocukların ve gençlerin saatler boyunca zaman geçirdiği sosyal medya, birçok gizli tehlikeyi içinde barındırıyor. Son olarak merkezi ABD'de bulunan sosyal paylaşım platformu YouTube'da Hristiyanlık propagandası yapıldığı ortaya çıktı.
"Çocuklar için Kutsal Kitap" adlı hristiyanlığın anlatıldığı ücretsiz uygulamanın reklamları son günlerde Youtube'da sıkça görülmeye başlandı.
40'tan fazla dil seçeneğinin bulunduğu söz konusu uygulamada resimler ve animasyonlar aracılığı ile Müslüman-Türk çocuklarına hristiyanlık öğretileri aşılanmaya çalışılıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Google Play üzerinden indirilen ve hristiyanlık propagandasının yapıldığı uygulama ile küçük yaştaki çocukların adeta beyinleri yıkanıyor.