MP4, en yaygın olarak video ve sesi depolamak için kullanılan bir dijital multimedya taşıyıcı formatıdır, ancak altyazılar ve hareketsiz görüntüler gibi diğer verileri depolamak için de kullanılabilir. Çoğu modern kapsayıcı biçimi gibi, İnternet üzerinden akışa izin verir.

Mp4 formatı nasıl çalışır?

. mp4 dosya uzantısı bir MPEG-4 video dosyası formatıdır. MP4'ler, internetten video indirmek ve izlemek için kullanılan en yaygın video dosyası biçimlerinden biridir. Ses, altyazı ve hareketsiz görüntüleri de depolayabilen oldukça çok yönlü ve sıkıştırılmış bir video formatıdır.

Mp4 formatı ne oynayabilir?

Apple, GOM Player, VLC, Windows Media Player, Media Go'dan birkaç ücretsiz MP4 oynatıcı örneğin QuickTime ve iTunes'u içerir.

Youtube video mp4 veya mp3 olarak nasıl indirilir?

3. Yöntem Videonun bulunduğu web sayfasında, URL adresini kopyalayarak Youtube mp4 dönüştürücü özelliği bulunan web sitelerinden birinden mp4 formatına dönüştürebilirsiniz.

YouTube videolarını MP4'e dönüştürme

YouTube videolarını mp4 formatıyla indirebilmek için doğrudan indirme bağlantılarının bulunduğu bir site görüntüleyin.

Bir YouTube videosunun bağlantısını kopyalayın ve ekran görüntüsünde gösterildiği gibi giriş alanına ekleyin.

'Mp4' formatını seçin.

'Dönüştür' düğmesine tıklayın.