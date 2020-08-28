Tüm dünyada yaygın olarak kullanılan Youtube video paylaşım sitesinden izlediğiniz videodaki sesi mp3 formatıyla bilgisayarınıza, cep telefonunuza veya tabletinize indirmek isterseniz Youtube mp3 indir işlemi nasıl yapılır? sorusunun yanıtını yazımızda bulabilirsiniz.

YouTube videosu mp3’e nasıl çevrilir?

Çoğu YouTube medya indiricisinin telif hakkıyla korunan sesi indirmelerini engelleyen kısıtlamaları olsa da, herhangi bir YouTube videosundan müzik kopyalamak için 4K Video Downloader uygulaması gibi bir uygulamayı kullanabilir veya videoyu indirmek ve videoyu kopyalamak için MP3 formatlı VLC Media Player'ı da kullanabilirsiniz.

Ayrıca, YouTube Music premium hesabınız varsa, mobil cihazınıza da müzik indirebilirsiniz.

YouTube Music premium hesabınız yoksa edinmek için tıklayın

Youtube mp3 indirme işleminden once telif hakkıyla korunan materyalleri indirmenin yasa dışı olduğunu ve bu yöntemleri yalnızca sahip olduğunuz müzikleri indirmek için kullanmanız gerektiğini unutmayın. YouTube premium teklifi dışında müzik indirmeye izin verilmez ve hesabınızın feshedilmesine neden olabilir.

Youtube mp3 nasıl indirilir?

İndirmek istediğiniz YouTube videosunun URL'sini kopyalayın.

x2convert.com adresine gidin (arama motorunda bunun gibi birçok internet adresi bulmanız mümkün), ardından URL'yi URL alanına yapıştırın, mp3 formatını seçin ve işlemi başlatmak için İndir düğmesini tıklayın.

Videoyu indirmek ve çevrimdışı izlemek için Videoyu indir düğmesini tıklayın.

Youtube videolarından müzik dosyaları (Mp3) nasıl indirilir?

Elbette, yine yukarıda bahsettiğimiz gibi sitelerde Youtube videosunu mp3'e dönüştürmeniz zor değildir. Bu yöntemle kolay ve yüksek hızda mp3 indirebilirsiniz.

Youtube Mp3 dönüştürücüsünü sağlayan bir siteye, örneğin x2convert.com adresine girin: Burada "Youtube Mp3"seçeneğine tıklayın. Bundan sonra mp3'e dönüştürmek istediğiniz youtube bağlantınızı yapıştırın, sistemde linkini atmış olduğunuz Youtube videosu işlenerek size müzik dosyasını verecektir.

Youtube videolarındaki müzik dosyalarını orijinal, yüksek kalitede mp3 formatına dönüştürmek mümkündür.