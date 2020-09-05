Bilgisayar kullananlar pek çok ses ve video formatı bulunduğunu bilir. İndirilen bir videoyu ses dosyasına çevirmek mümkün. Bunun için dönüştürücü programı indirmek mümkün. Ayrıca internet sitelerinden de dosya formatı değiştirilebiliyor. Peki, youtube videosu nasıl indirilir?

Mp3 dönüştür

Ses ve video dosyalarının formatlarını birbirine çevirmek mümkün. Bunun için iki yol bulunuyor. Dosya formatlarını internetten değiştirebilirsiniz. Ayrıca dönüştürücü indirerek formatları kendi bilgisayarınızdan da değiştirebilirsiniz.

Youtube mp3 donusturucu

Youtube’da izlenen ve beğenilen bir videoyu doğrudan indirmeniz mümkün değil. Youtube’da indirmek istediğiniz videonun linkini kopyalayın. Arama motoruna youtube mp3 indir yazın. Karşınıza pek çok internet sitesi çıkacak. Söz konusu siteye linki yapıştırın ve videoyu indirin. Arzu ederseniz söz konusu videoyu müzik dosyası olarak yükleyebilirsiniz. Ancak bu siteleri tercih ederken dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü bazı internet siteleri zararlı içerikler bulunduruyor.

Mp3 convert

Bir dosyayı Mp3’e çevirmek istiyorsanız convert etmeniz gerekiyor. Mp3 bir ses dosyasıdır. Bir video dosyasını yalnızca sesini kullanmak için Mp3’e çevirmeniz mümkün. Convert programını internette program içerikleri sunan sitelerden ücretsiz olarak bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Convert işleminde pek çok dosyanın formatını değiştirebilirsiniz.

Youtube mp3 indir

Youtube’da yer alan bir müziği, klipi doğrudan indirmeniz mümkün değil. Bir videoyu Mp3 olarak indirip ses olarak dinleyebilirsiniz. Bunun içinse youtube videosu indiren siteleri tercih edebilirsiniz.

Mp3 dönüştürücü site

Mp3 çevirmek isteyenler hangi sitelerin güvenli olduğunu araştırıyor. Bu konuda kullanıcı yorumlarını okuyarak karar verebilirsiniz. Pek çok kullanıcı deneyimlerini internet sitelerinde yazıyor. Bu bilgiler ise diğer kullanıcılara fikir veriyor.

En kolay Mp3 dönüştürücü

Dosya formatı çevirmek isteyenler bilgisayarlarına indirecekleri dönüştürücü programının kullanımın kolay olmasını da tercih ediyor. Söz konusu convert programların internetten ücretsiz indirebilirsiniz. Convert programları çok karmaşık değildir. Bu sebeple indirdiğiniz programa göz atarak hızlıca işlemlerin nasıl yapılacağını öğrenebilirsiniz.

Youtube dönüştürücü orijinal

Youtube kullanıcıları genellikle ses dosyası indirmek için dönüştürücü programlarını inceliyor. Bu işlemi yapmak için pek çok internet sitesi bulunuyor.