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Teknoloji Youtube mp3 dönüştürücü
Teknoloji

Youtube mp3 dönüştürücü

Yutube müzik indir | Youtube milyonlarca videonun yer aldığı bir platform. Filmler, diziler, klipler, özel içerikler söz konusu sitede yer alıyor. Söz konusu videoları ücretsiz olarak izlemeniz mümkün. Ancak izledikleri videoları indirmek isteyenler “Youtube video indir MP3” konusunu araştırıyor. Youtube mp3 indir | Youtube video indir | Youtube video paylaş Instagram.

Yeniakit Publisher
2020-08-24 13:05:00 -
Youtube mp3 dönüştürücü

Youtube mp3 çevir | Youtube en büyük video paylaşım sitelerinden biridir. Video izlemek isteyenler internetten Youtube, Yutube, Yutub video ifadelerini arama motorlarında araştırıyor. Yabancı bir kelime olduğu için Youtube’yi yazım yanlışıyla arayanların sayısı fazla. Ancak nasıl aratırsanız; aratın karşınıza Youtube çıkacaktır. Youtebe’den izlediğiniz bir videoyu indirmeniz ise doğrudan mümkün değil. Peki, Youtube video nasıl indirilir?

Youtube video indir

2005 yılında açılan Youtube kısa sürede tüm dünyada en tanınan siteler arasına yerleşti. Elde ettiği hızlı çıkışla Google’ın dikkatini çeken ve satın alınan Youtube’da milyonlarca video yer alıyor. Youtube’de izlediğiniz bir videoyu doğrudan indirmeniz mümkün değil. İzlediğiniz videonun linkini kopyalayıp youtube videosu indirilen sitelere yapıştırarak videoyu indirebilirsiniz.

MP3 youtube dönüştürücü

MP3 ses dosyasına verilen isimdir. Telefonundan ya da mobil cihazlarınızdan müzik dinlemek isteyenler Youtube’dan beğendikleri bir videoyu indirim MP3’e nasıl çevireceklerini araştırıyor. Bu daha öncede ifade ettiğimiz gibi Youtube üzerinden mümkün değil. Bunun için pek çok internet sitesi bulunuyor. Beğendiğiniz videonun linkini söz konusu internet sitelerine yapıştırdığınızda karşınıza videoyu hangi formatta indirmek istediğiniz seçenekleri çıkıyor. MP3’ü seçtiğinizde video bilgisayarınıza müzik dosyası olarak inecektir.

Youtube video dönüştürücü

Pek çok müzik ve video formatı mevcut. Bazı cihazlar her formatta dosyayı açamıyor. Bu sebeple mevcut videoların formatlarını değiştirmeniz gerekebilir. Youtube videosu indirmek istiyorsanız; indime işlemini yapacağınız sitelerde size görüntüyü hangi formatta indirmek istediğiniz soruluyor. Böylelikle arzu ettiğiniz formatta video indirmiş olursunuz.

youtube mp4

MP4 video ve ses formatıdır. Youtube’den indireceğiniz videonun mp4 formatında inmesini mümkün. Bunun için video indirme işlemi yapacağınız site üzerinden format belirlemeniz gerekiyor.

Youtube video Instagram paylaş

Youtube’de beğendiğiniz bir videoyu doğrudan Instagram’da paylaşmanın mümkün değil. Instagram’da youtube videosu paylaşmak için bazı adımları takip etmeniz gerekiyor. Öncelikle paylaşmak istediğiniz videonun linkini kopyalayın. tube2gram.com/en sayfasına giriş yapın ve Instagram ifadesine tıklayıp; altta açılan butona youtube’den kopyaladığınız linki yapıştırın.

Youtube converter

Converter video ve ses dosyalarının formatlarının değiştirildiği programlara verilen isimlerdir. Converter işlemini yapmak için pek çok internet sitesi bulunuyor. Video linkini kopyalayıp converter sitesine giriş yaparak video ya da müzik indirebilirsiniz. Bilgisayarınıza indireceğiniz converter programıyla ise cihazınızda kayıtlı videoların formatlarını değiştirmeniz mümkün.

 

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