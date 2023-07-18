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Sosyal Medya Youtube, herkesin çok işine yarayacak o yeni özelliği hazırlıyor!
Sosyal Medya

Youtube, herkesin çok işine yarayacak o yeni özelliği hazırlıyor!

Yeniakit Publisher
2023-07-18 17:10:00 -
Youtube, herkesin çok işine yarayacak o yeni özelliği hazırlıyor!

YouTube, Sabit Ses özelliğini test ediyor. Bu özellikle beraber videolardaki ani ses patlamalarının önüne geçilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

YouTube, Sabit Ses özelliğini test ediyor. Bu özellikle beraber videolardaki ani ses patlamalarının önüne geçilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Bazı Reddit kullanıcıları YouTube'un Sabit Ses özelliği üzerinde çalıştığını öne sürdü.

Bu özellik, videoların içerisindeki ses seviyelerini dengeleyerek kullanıcıların farklı videolarda ani ses değişiklikleri yaşamamasını sağlayacağı belirtildi.

Öte yandan özelliğin resmi olarak duyurulmadığı belirtilirken, yapay zeka tarafından desteklendiği tahmin ediliyor.

Henüz tüm kullanıcılara açılmadığı ifade edilirken, özelliğin test aşamasında olduğu vurgulandı. (NTV)
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