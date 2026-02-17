Almanya ve İngiltere'den Avrupa'ya savaş uyarısı: "Rusya NATO'ya hazırlanıyor!"
Almanya Genelkurmay Başkanı Carsten Breuer ve İngiltere Genelkurmay Başkanı Richard Knighton, kaleme aldıkları ortak mektupta dünyayı sarsacak bir uyarıda bulundu. Rusya'nın Ukrayna'daki savaştan ders çıkararak hızla silahlandığını belirten komutanlar, Avrupa'da topyekün bir savaş riskinin hiç olmadığı kadar yükseldiğini vurguladı.
Avrupa’nın iki askeri devi, Moskova’nın askeri kapasitesini NATO ülkeleriyle çatışmaya girebilecek şekilde yeniden organize ettiğini duyurdu. Guardian ve Die Welt gazetelerinde yayımlanan mektup, kıtadaki güvenlik mimarisinin alarm verdiğini gözler önüne serdi.
"ZAYIFLIK SALDIRGANLIĞI DAVET EDER"
Komutanlar, Rusya'nın Ukrayna'da edindiği tecrübeleri askeri bir güçlenmeye çevirdiğini ifade etti. Mektupta yer alan şu satırlar dikkat çekti: "Rusya kuvvetleri NATO ülkeleriyle çatışma riskini artırabilecek şekilde yeniden organize oluyor. Güç saldırganlığı caydırır, zayıflık ise davet eder." Silahlanmanın bir "savaş kışkırtıcılığı" olmadığını savunan Breuer ve Knighton, bu hamlenin barışı korumak için tek sorumlu eylem olduğunu belirtti.
SAVUNMA HARCAMALARI ARTIRILMALI
Avrupa'nın karşı karşıya olduğu tehditlere karşı acil politika değişikliği talep eden genelkurmay başkanları, savunma bütçelerinin gayri safi yurt içi hasılanın çok daha üzerine çıkarılması gerektiğini vurguladı. Güçlü bir Avrupa savunma sanayisine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu belirten ikili, Moskova’nın askeri büyümesinin hafife alınmaması gerektiğini kaydetti.
