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Youtube çöktü! Hackerler saldırmış olabilir

Youtube'de dün gece meydana gelen sıkıntı nedeniyle hiçbir videoya ulaşım sağlanamadı. Youtube konuyla ilgili açıklama yaptı.

17 Ekim 2018 Çarşamba 14:47
Youtube çöktü! Hackerler saldırmış olabilir

Dünyanın en büyük video platformu olan YouTube'da çarşamba günü Türkiye saati ile sabah 00:40'e kadar hiçbir video çalışmadı. Yaşanan teknik sorun nedeniyle video izlenemeyen ve yeni videolar eklenemeyen sitenin çöktüğü söylentileri hızla yayıldı. Dünya üzerinde binlerce kişi sitedeki problemi duyurdu.

Sabah saatlerinde bu problemin çözüldüğü YouTube'un twitter hesabından duyuruldu, mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Geri geldik! Gösterdiğiniz sabır için teşekkür ederiz. Eğer sorun yaşamaya devam ederseniz lütfen bize bildirin."

Hacker saldırısı olup olmadığı bilinmiyor

YouTube'ın bir hacker saldırısına uğrayıp uğramadığı ise bilinmiyor.

2005 yılında kurulan ve daha sonra 2006'da Google tarafından satın alınan firmanın verdiği hizmet yüzbinlerce kişi için son derece önem taşıyor çünkü yüzbinlerce içerik üreticisi geçimini YouTube ile sağlıyor. İnternetteki ikinci en popüler site olan YouTube her ay milyarlarca kişi tarafından ziyaret ediliyor.

YouTube'dan daha fazla ziyaretçisi olan tek site ise Google'ın kendisi. Üçüncü sırada da Facebook yer alıyor.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 14:47
  1. Youtube
  2. Google

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