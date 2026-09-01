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Avrupa O ülkenin İsrail’le gizli anlaşması ifşa oldu!
Avrupa

O ülkenin İsrail’le gizli anlaşması ifşa oldu!

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O ülkenin İsrail’le gizli anlaşması ifşa oldu!

Finlandiya’nın, Gazze’de savaşın sürdüğü 2024 yılında çocuk katili İsrail’le savunma iş birliğini 10 yıl daha uzattığı ortaya çıktı. Kamuoyuna duyurulmayan anlaşma; askeri araştırma, geliştirme ve savunma ekipmanlarının tedarikinde iş birliğini kapsarken, anlaşmanın 2034’e kadar yürürlükte olacağı belirtildi.

Finlandiya’nın, Gazze’de savaşın sürdüğü 2024 yılında çocuk katili İsrail’le savunma iş birliğini 10 yıl daha uzattığı ortaya çıktı. Kamuoyuna duyurulmayan anlaşma; askeri araştırma, geliştirme ve savunma ekipmanlarının tedarikinde iş birliğini kapsarken, anlaşmanın 2034’e kadar yürürlükte olacağı belirtildi.

Ülkede yayın yapan YLE haber ajansının savunma kaynaklarına dayandırdığı haber, Finlandiya'nın İsrail'e savunma işbirliği anlaşmasının uzatılması teklifiyle gittiğini ve anlaşmanın "gizlice" Gazze'de soykırımın devam ettiği 2024'te 10 yıllığına uzatıldığını ortaya koydu.

Finlandiya'nın İsrail ile 2034'e kadar uzattığı savunma işbirliğinin, savunma araştırmaları ve geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra askeri malzeme tedariki ve savunma sanayisindeki işbirliğini kapsadığı ifade edildi.

Muhalefet, anlaşmanın uzatılmasının kamuoyuna duyurulmamasına tepki göstererek, Gazze'de soykırımın devam ettiği bir dönemde İsrail ile savunma işbirliğinin uzun vadeli olarak genişletilmesini ve kararın gizlenmesini eleştirdi.

Yeşiller Partisi Genel Başkanı Sofia Virta, hükümetin bu kararını "tarihi bir utanç" şeklinde niteledi.

Finlandiya Savunma Bakanı Antti Hakkanen, yaptığı bir açıklamada, İsrail ile savunma işbirliğinin uzatılmasının olağan bir durum olduğunu savunmuştu.

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