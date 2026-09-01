'Süper meyve'nin hasadı başladı: Kalp ve damarları otobana çeviriyor!
Türkiye'nin pek çok bölgesinde yetiştirilen "süper meyve" olarak adlandırılan aronya, zenginliği ve sağlık açısından sunduğu eşsiz faydalarla son yıllarda yoğun ilgi görüyor.
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Türkiye'nin pek çok bölgesinde yetiştirilen "süper meyve" olarak adlandırılan aronya, zenginliği ve sağlık açısından sunduğu eşsiz faydalarla son yıllarda yoğun ilgi görüyor.
Türkiye'de Marmara'dan Doğu Anadolu Bölgesi'ne kadar pek çok farklı noktada yetiştirilen aronya, koyu mor rengi ve yüksek besin değeriyle öne çıkıyor. Özellikle antioksidan kapasitesinin yüksekliği sebebiyle dünya pazarında yoğun talep gören bu küçük ama etkili meyvenin Türkiye genelindeki hasat dönemi başladı.
"SÜPER MEYVE" OLARAK BİLİNİYOR: ANTİOKSİDAN DEPOSU Kuzey Amerika menşeili olan ve Avrupa ülkelerinde tıbbi bitki statüsünde değerlendirilen aronya (chokeberry), ORAC (oksijen radikali emme kapasitesi) değerleri açısından bilinen en yüksek antioksidan kapasitesine sahip meyvelerin başında yer alıyor. Meyvenin koyu mor ve siyahımsı rengi, hücre yenilenmesini doğrudan destekleyen pigmentlerden kaynaklanıyor. Bu koyu rengi sağlayan yüksek antosiyanin içeriği, vücudu serbest radikallerin neden olduğu oksidatif strese karşı korumaya yardımcı güçlü bileşenler arasında gösteriliyor.
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ DESTEKLİYOR VE HÜCRELERİ KORUYOR Aronya meyvesinin düzenli ve dengeli bir beslenme programı içinde tüketilmesi; bağışıklık sisteminin desteklenmesine ve vücudun savunma mekanizmalarının güçlenmesine katkı sağlıyor. İçeriğindeki zengin antioksidan bileşenler sayesinde hücre yapısının korunmasına yardımcı olduğu belirtiliyor.
KALP SAĞLIĞINA KATKI SAĞLAYABİLİR Yapılan bilimsel araştırmalarda aronya tüketiminin kalp-damar sağlığı üzerinde olumlu etkileri olabileceği ifade ediliyor. Kan dolaşımını destekleyen zengin bileşenleri ve yüksek antioksidan içeriği, ürünü sağlıklı beslenme listelerinin vazgeçilmezi yapıyor.
KAN ŞEKERİ DENGESİ VE DÜŞÜK KALORİ Aronya, düşük kalorili yapısı ve zengin lif içeriğiyle de dikkat çekiyor. Bazı çalışmalar, aronya tüketiminin kan şekeri kontrolüne destek olabileceğini gösteriyor. Ancak uzmanlar, kronik rahatsızlığı veya tedavi süreci olan kişilerin tüketim miktarı konusunda mutlaka bir uzmana danışması gerektiğinin altını çiziyor.
TÜRKİYE’DE ÜRETİMİ YAYGINLAŞIYOR: YÜKSEK EKONOMİK DEĞER Türkiye'nin farklı bölgelerinde üretimi hızla yaygınlaşan aronya, yüksek katma değerli tarım ürünleri arasında ilk sıralarda değerlendiriliyor. Hasadı yapılan meyveler taze olarak tüketilebildiği gibi meyve suyu, kurutulmuş ürün ve çeşitli gıda sanayi ürünlerinde de geniş kullanım alanına sahip. Küçük boyutuna rağmen yüksek ekonomik getirisi bulunan aronya, hem üreticilerin hem de sağlıklı beslenmeye önem veren tüketicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor./ kaynak: posta
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