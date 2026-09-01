'Süper meyve'nin hasadı başladı: Kalp ve damarları otobana çeviriyor!

TÜRKİYE’DE ÜRETİMİ YAYGINLAŞIYOR: YÜKSEK EKONOMİK DEĞER Türkiye'nin farklı bölgelerinde üretimi hızla yaygınlaşan aronya, yüksek katma değerli tarım ürünleri arasında ilk sıralarda değerlendiriliyor. Hasadı yapılan meyveler taze olarak tüketilebildiği gibi meyve suyu, kurutulmuş ürün ve çeşitli gıda sanayi ürünlerinde de geniş kullanım alanına sahip. Küçük boyutuna rağmen yüksek ekonomik getirisi bulunan aronya, hem üreticilerin hem de sağlıklı beslenmeye önem veren tüketicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor./ kaynak: posta