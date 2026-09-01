ABD ordusu tükeniyor! 'Operasyonlar sürdürülemez'
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Vaşington yönetiminin İran’a yönelik saldırgan politikası kendi askerî bünyesinde krize sebep oldu.
Vaşington yönetiminin İran’a yönelik saldırgan politikası kendi askerî bünyesinde krize sebep oldu.
Vaşington Post gazetesinin aktardığı raporlar, geniş çaplı operasyonların sürdürülemez olduğunu ve ordunun diğer bölgelerdeki kapasitesini zayıflattığını ortaya koyuyor.
Hegseth için hazırlanan raporda ağır uyarılar
Vaşington Post gazetesinin askerî kaynaklara dayandırdığı haberde, ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth’in İran’a karşı yürütülen geniş çaplı saldırıların sürdürülemez olduğu konusunda uyarıldığı kaydedildi. Orta Doğu’da konuşlu bazı ABD birliklerinin kalış sürelerinin 2027 yılına kadar uzatılması, işgal politikasında ısrar eden yönetimin sıkışmışlığını ortaya koyuyor.
Komutanlıklar arasında derin fikir ayrılığı
ABD Avrupa Komutanlığı, Pasifik Komutanlığı ve Güney Saha Komutanlığı liderleri, kuvvetlerin Orta Doğu’ya kaydırılması hususunda çetin tartışmalar yaşıyor. İran’la girilen çıkmaz, Amerikan ordusunun operasyon ve eğitim kabiliyetlerini ciddi ölçüde sınırlıyor.