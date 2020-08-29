Youtube milyonlarca videoyu barındırıyor. Resmi hesapların yanı sıra kullanıcılar kendi kanallarını açıp pek çok içerik yayınlıyor. Youtube yazımı sebebiyle çoğu kez farklı yazım şekillerinde aratılıyor. Bunlardan biri de Youtbe… Peki, Youtbe nasıl indiriliyor?

Youtbe uygulama indir

Videoları “youtube.com” adresinden izlemeniz mümkün. Ayrıca Youtube’yi mobil cihazlarınıza yükleyeceğiniz uygulamadan da izleyebilirsiniz. Youtube uygulamasını Play Store veya App Store’den indirebilirsiniz.

Youtbe ücretli mi?

Youtube’den video izleyecek olanlar söz konusu sitenin ücretli olup olmadığını merak ediyor. Youtube’dan videoları ücretsiz izleniyor. Ancak videoların arasında pek çok reklam yayınlanıyor. Videoları reklamsız izlemek içinse youtube’ye üye olmak ve ödeme yapmak durumundasınız.

Youtube premium nedir? | Youtube ücreti ne kadar?

Youtube Premium, youtube’de videoların reklamsız olarak izlenmesine olanak sağlıyor. Youtube Premium ücretlidir. Abone olanlardan ilk ay para talep edilmiyor. Ancak sonrasında premieri kullanacak olanların ayda 16,99 TL ödeme yapması gerekiyor.

Youtbe müzik indir

Youtube’den dinlediğiniz müziği doğrudan indirmenin bir yolu yok. Youtube’da beğendiğiniz bir videonun linkini kopyalayın ve youtube indirme işlemi yapan sitelerden birine yapıştırın. Video istediğiniz formatta inecektir. Arzu ederseniz söz konusu videoyu mp3 olarak indirip müzik olarak dinleyebilirsiniz.

Youtbe kanal aç

Özellikle gençler sık sık Youtube kanalı açmak ve bu içerikleri paylaşarak tanınmak istiyor. Youtube’a üye girişi yaptıktan sonra menü kısmında kanal oluştur sekmesiyle kendinizi bir kanal açabilirsiniz.

Youtbe mp3 çevirici

Youtube’dan izlediğiniz bir videoyu ses olarak kaydedebileceğiniz gibi video olarak da indirebilirsiniz. Bunun için kopyaladığınız linki youtube link indirme sitelerinden birine kopyalayıp indirebilirsiniz. Ancak bu videoları indirirken tercih edeceğiniz siteler konusunda hassas olmanız gerekiyor. Çünkü bazı sitelerde zararlı içerikler bulunabiliyor.