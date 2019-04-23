Yorumcu Erman Toroğlu: Berabere bitecek maçı Beşiktaş kazandı

Eski hakemlerden ve spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş'ın 2-1 kazandığı Sivasspor maçını A Spor ekranlarında yorumladı.

''Beşiktaş 20 dakikalık bölümde iyi''

İlk yarı maçı seyrediyorsun. Beşiktaş 20 dakikalık bölümde iyi. Sivasspor'un 2 net pozisyonu var. Birini kaçırıyor, kaçırmak zor. Diğeri gol oluyor. İkinci yarı başlıyor. Temposu düşük bir maç. Hikaye olan bir maç. Beşiktaş geliyor, geliyor ama duvara çarpıyor. Burak Yılmaz'ın bir pozisyonu var sadece.

"Sivasspor inanılmaz derecede top kaybediyor''

Maç oynanıyor, oynanıyor. Bu arada Sivasspor inanılmaz derecede top kaybediyor. Alıyorlar topu, atıyorlar rakibe. Sivas'ın hocası 90'da iki oyuncu aldı ve Beşiktaş'ın lehine vakit geçirdi. O dakikadan sonra doldur boşalt başladı. Acemi teknik adam işte. Oyunun akışına kendini bırakırsan topçuyla birlikte koşarsın. Berabere gidiyor ya 1 puan kafi diyor.

"Berabere bitecek maçı Beşiktaş kazandı''

Burak Yılmaz inanılmaz bir gol attı gerçekten. Maçın geneline baktığımda beraberliğe doğru giden bir maçtı ama Beşiktaş kazandı.

Erman Toroğlu ilk yarıda Burak Yılmaz'ın penaltı pozisyonuyla ilgili olarak ise, "İçime sinmedi" dedi.