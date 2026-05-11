İstanbul’da yürekleri ağza getiren olay! 8 yaşındaki çocuk elektrik akımına kapıldı

'ANNE "AYAKLARIMA KADAR TİTREDİM" DEDİ' Aynur Bekdemir'in ifadesinde ise, "Kendi imkanlarımızla oğlumu Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine götürdük. Tedavisini yaptırdım. Doktorlardan aldığım ön bilgiler doğrultusunda oğlumun kan değerlerinin çok yüksek olduğunu, bunun da elektrik çarpması vakalarında olan durumlar olduğunu öğrendim. Oğlum hastanede biraz kendine gelince bana 'Anne elektrik direğine dokununca ayaklarıma kadar titredim, elektrik çarptı' diye cevap verdi. Oğlum yaklaşık 12 saat müşahade altında tutuldu. Ertesi gün saat 09.00 sıralarında oğlum taburcu edildi. Bazen ensesi ağrıyor şikayetlerinde bulunmaktadır. Doktorların oğlumla ilgili tavsiye ettiği durumları da kontrol etmeye çalışıyorum. Oğlum B.B.’yi elektrik çarptı. Sokakta, kaldırım üzerinde bulunan, herkesin geçebileceği bir yerde elektrik direğindeki kaçaktan dolayı oğlum mağdur oldu. Gerekli bakım, onarım, tadilat zamanında yapılsaydı bu gerçekleşmezdi; oğlum da mağdur olmazdı. Bu olay daha da kötü neticeyle sonuçlanabilirdi" ifadelerini kullandı.