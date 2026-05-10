Gaziantep’te dehşet anları: Kız arkadaşı ile taksiciyi rehin alıp polisle çatıştılar!

Gaziantep'i dehşete düşüren olay öğleden sonra Araban ilçesinde yaşandı. Semih Ç. (31) ve kız arkadaşı Gülbahar Y. (36), silahla ticari taksi sürücüsünü rehin alarak araçla kaçmaya başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, Araban ilçesinden itibaren şüpheliyi durdurmak için çalışma başlattı.

Şüpheli, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmayı sürdürdü. Araban ilçesinde başlayan kovalamaca, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi kent girişinde sona erdi. Burada da polis ekipleriyle karşı karşıya gelen şüpheli, pompalı tüfekle ticari taksinin içerisinden polislere ateş açtı. Polisler taksiciyi vurmamak için önce havaya ateş açarken yol ortasında araçlarında mahs ur kalanlar büyük korku yaşadı.

Polis ekiplerinin dikkatli çalışması sonucu gerçekleştirilen operasyonla Semih Ç. ve Gülbahar Y. yakalanırken, rehin alınan taksi sürücüsü Ramazan Y. (58) ise parmağından hafif yaralı olarak kurtarıldı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.