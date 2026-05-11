Destici’den emekli maaşı çağrısı!

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, temmuz ayında memur ve emeklilere enflasyon farkı kadar zam yapılacağını hatırlatarak asgari ücretlilerin de aynı şekilde zam alması gerektiğini söyledi.

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Destici, “Temmuz ayı yaklaşıyor. Memurlarımız, memur emeklilerimiz ve kamu işçilerimiz enflasyon kadar zam alacak. Ama asgari ücrete zam görünmüyor. Bu nedenle asgari ücretlilerin maaşları da en az enflasyon oranında artırılmalıdır” dedi.

Asgari ücrette artış yapılmamasının adaletsizlik olduğunu savunan Destici, “Bir kesime verip diğerine vermemek adaletsizliktir” ifadelerini kullandı.

Emeklilerin yaşadığı gelir kaybına da dikkat çeken Destici, 2023 Temmuz ayında yapılan düzenlemelerin emekliler açısından mağduriyet oluşturduğunu belirtti. Memur maaşlarıyla emekli maaşları arasındaki dengenin bozulduğunu ifade eden Destici, “2023 Ocak ayında en düşük memur maaşı 11 bin lirayken en düşük emekli maaşı 7 bin 500 liraydı. Bugün memur maaşı 60 bine çıkarken emekli maaşı 20 bin lirada kaldı. O orana göre emekli maaşının 40 bin lira olması gerekir” diye konuştu.

Destici, emekli maaşlarının kademeli şekilde artırılması gerektiğini belirterek ilk etapta en düşük emekli maaşının 30 bin liraya çıkarılmasını önerdi.

Bayram ikramiyelerine de değinen Destici, Ramazan Bayramı’nda artırılmayan emekli ikramiyelerinin Kurban Bayramı öncesinde yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Hayat pahalılığı ve özellikle gıda enflasyonunun vatandaş üzerindeki yükünün arttığını ifade eden Destici, ekonomik şartların yeniden gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.