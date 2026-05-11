Kendileri bile yaptıklarına inanamadı: '1,5 milyon satıyoruz'
Kendileri bile yaptıklarına inanamadı: '1,5 milyon satıyoruz'

Tokat'ta iki emekli işçi hobi olarak 40 metrekarede başladıkları fide üretimini 4 bin metrekareye çıkardı.

Tokat'ta iki emekli arkadaş hobi amaçlı 40 metrekarede başladıkları fide üretimini büyüttü! Ahmet Yılmaz ve Muhterem Çağatay, fabrikadan 15 yıl önce emekli olduktan sonra tarımla uğraşmak istedi.

Tokat-Turhal kara yolu, havalimanı yakınlarında 40 metrekare serada hobi amacıyla fide üretimine başlayan iki arkadaşın hobisi zaman içinde gelir kapısına dönüştü.

SİPARİŞLERE YETİŞMEYE ÇALIŞIYORLAR İki arkadaş şimdi gelen siparişlere yetişmeye çalışıyor.

Yılmaz, AA muhabirine, serada yaklaşık 45 çeşit fide üretimi yaptıklarını söyledi.

"GEÇEN SENE 30 İLE FİDE GÖNDERMİŞİZDİR" Üretim yaptıkları çeşitlerin yerli tohumlardan oluştuğunu ifade eden Yılmaz, "Yabancı menşeli tohumlarımız yoktur. 15 yıldır bu sektördeyiz. Domates çeşitleri, biber çeşitleri, patlıcan çeşitlerimiz var. Sadece yurt içine gönderiyoruz fidelerimizi. Özellikle Tokat yöresine. Diğer illerden de bize ulaşıyorlar, satışımız mevcut. Geçen sene 30 ile fide göndermişizdir. Biz direkt üretimden satıyoruz." dedi.

"YILDA 1 İLA 1,5 MİLYON FİDE SATIYORUZ" Ürettikleri fidelerin ata tohumuna yakın olduğunu belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bu fidelerden kendiniz tohumları alarak büyütebilirsiniz ve çoğaltabilirsiniz. Şu an taban fiyatı 7,5 lira. Hibrit dediğimiz gruplar, sırık domates, F1 olan patlıcanlar, dolma biberin fidesinin tane satışımız 15 lira. Biz ürettiğimizi bu bölgeye yetiştiremiyoruz. Yılda 1 ila 1,5 milyon fide satıyoruz. Tarım Bakanlığı onaylı tohumlardan fidelerimizi üretiyoruz. Yabancı menşeli tohum kullanmıyoruz. Bu bölgede ülkemize ait tohumları kullanıyoruz. Tokat içinde bu bölgeye uygun olan tohumları kullanıyoruz."

"BUGÜNLERE GELECEĞİMİZ AKLIMIZDAN BİLE GEÇMİYORDU" Geldikleri noktaya kendilerinin de şaşırdığını ifade eden Yılmaz, "Arkadaşım Muhterem Çağatay ile beraber küçük bir sera yaptık. Bununla başladık. Bugün üretim safhasında 4 bin metrekare seramız var. Bugünlere geleceğimiz aklımızdan bile geçmiyordu ama çalışmak bizi öyle bir yere getirdi ki bugün fide üretim işletmemiz oldu. Bundan dolayı da Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne teşekkürlerimizi sunuyoruz." diye konuştu.

