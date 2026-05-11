CHP yandaşı Gülben’e bakın! Köpekler eve, anne huzurevine

Sokak köpeklerini savunan, LGBT destekçisi, okul saldırısının üzüntüsü yaşanırken müzikale çıkıp göbek atan, “Yaşadığı ülkenin derdine, haksızlıklarına duyarsız, sessiz kalan insan değildir” dediği halde CHP’deki taciz, tecavüz, yolsuzluk, belediye kaynaklarını metreslere yedirme gibi onlarca rezilliğe çıtını çıkarmayan şarkıcı Gülben Ergen, bu kez “Anneler Günü” paylaşımıyla gündemde.

Uyuşturucu soruşturması geçinen ünlüleri bile, “Neden ünlü ya da göz önünde olmak yargılanma sebebi?” diyerek savunmaya çalışan ve devletin huzur ve asayiş uygulamalarına bile leke sürmeye kalkan Gülben Ergen, her zaman “duyar kasan sanatçı” profili çizmeye çalışsa da, batı mukalliti zihniyetinin ne denli hatalı olduğunu yine gözler önüne serdi.

HUZUREVİNE KAPATTIĞI ANNESİNİN ANNELER GÜNÜ’NÜ KUTLADI

“Anneler Günü” dolayısıyla bir paylaşım yapan Ergen, annesiyle görüntülerini yayınladı. Ancak annesinin huzurevinde yaşadığı öğrenildi!..

Gülben Ergen’in annelik üzerinden bile duyar kasmaya çalışıp beğeni toplamaya çalışması tepki çekerken, yaşlı annesini başkalarına teslim ederek kendi gününü gün etmesi, buna rağmen duygusallık aşılamaya çalışması “pes artık” dedirtti.

ANNE YOK KÖPEK VAR

Ancak tepkiler bununla sınırlı değil. Gülben Ergen’in evinde çok sayıda köpek beslediği ortaya çıktı!.. Annesini evine almayıp huzurevine yatıran Gülben Ergen’in köpekleri “evlat gibi” görüp evde beslemesi “Sana da temsil ettiğin zihniyete de yazıklar olsun” dedirtti.