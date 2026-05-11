Korkulan oldu! Hantavirüs Türkiye'de: Ruhi Çenet’in testi pozitif çıktı

Atlas Okyanusu'nun güneyinden yola çıkan ve 23 farklı ülkeden 150’ye yakın yolcu taşıyan MV Hondius gemisinde, Arjantin-Cabo Verde seferi sırasında hantavirüs salgını patlak verdi. Gemide şu ana kadar 3 kişinin hayatını kaybettiği doğrulanırken, çok sayıda yolcunun da enfekte olduğu bildirildi.

"İnsanlar birbirine sarılıyordu, kimseden gizlenmedi"

Ruhi Çenet, gemide yaşanan ilk ölümün ardından mürettebatın durumu "doğal nedenler" diyerek geçiştirdiğini ve hiçbir önlem alınmadığını iddia etti. Çenet, gemideki dehşeti şu sözlerle anlattı:

"Herkes birbirine sarılıyordu, ölen yolcunun eşini teselli ediyorlardı. Kimse bulaşıcı bir riskten bahsetmedi; yemekler ve sosyal etkinlikler hiçbir şey yokmuş gibi devam etti." Riskli Temas: Sosyal alanlarda ve kapalı mekanlarda hiçbir koruyucu ekipman olmadan günlerce vakit geçirdiklerini belirten Çenet, "Geriye dönüp baktığımda bunun ne kadar korkutucu olduğunu anlıyorum" dedi.

Ruhi Çenet'in Test Sonucu Pozitif mi?

Ruhi Çenet Hantavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından karantinaya alındı.

Türkiye'de Son Durum

Sağlık Bakanlığı, gemide bulunan Türk vatandaşlarının karantina önlemleri eşliğinde ülkeye getirileceğini duyurdu. Henüz Türkiye sınırları içinde doğrulanmış resmi bir hantavirüs vakası açıklanmazken, yetkililer vatandaşları sadece resmi kanallardan yapılan bilgilendirmelere itimat etmeleri konusunda uyardı.

Hantavirüs Nedir? Genellikle kemirgenlerin dışkı, idrar veya salyalarının havaya karışmasıyla (solunum yoluyla) bulaşan bu virüs; yüksek ateş, kas ağrısı, solunum yetmezliği ve böbrek hasarına yol açabiliyor. Bazı türlerinin insandan insana bulaşma riski düşük olsa da gemide görülen "Andes" varyantının yakın temasla yayılabildiği biliniyor.