Melih Gökçek'ten Veli Ağbaba'ya sert rüşvet yaylım ateşi! Foyası 5 dakikada ortaya çıktı, şimdi ne diyecek?

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP'li Veli Ağbaba'nın "Görsem tanımam, hiçbir iletişimim yok" dediği Gökhan Böcek hakkındaki yalanını sosyal medya üzerinden ifşa etti. Gökhan Böcek’in, Veli Ağbaba’ya 1 milyon euro rüşvet verdiği iddiaları gündemi sarsarken, Ağbaba'nın "tanımıyorum" dediği Böcek'i bizzat cezaevinde ziyaret ettiği belgeleriyle ortaya konuldu.

Gökçek, Ağbaba'nın yalan yere yemin ettiğini belirterek "Şimdi ne halt edeceksin?" sorusuyla köşeye sıkıştırdı. CHP içindeki kirli ilişkiler ve rüşvet çarkı iddiaları bu ziyaret haberiyle yeni bir boyut kazanırken, Ağbaba'nın cezaevi ziyaretine rağmen neden "tanımıyorum" dediği ve rüşvet iddiaları karşısındaki sessizliği kamuoyunda büyük tepki topladı.