'Yorum yap kazan' dediler, 6 milyon TL dolandırdılar

Karabük'te sosyal medyada para kazanma vadiye dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada para kazandırma vaadiyle 23 kişiyi 6 milyon lira dolandırdığı belirlenen 8 şüpheliyi tespit etti.

Dolandırıcıların, kendilerine sosyal medya üzerinden ulaşarak görev verilerek filmlere yorum yapmak suretiyle para kazanabilirsiniz" şeklinde vaatte bulunduğunu belirten mağdurlar, yaklaşık 153 bin TL dolandırıldı.

Mağdurların şikayeti üzerine 18 ilde çalışma başlatıldı. Bu kapsamda mağdur olan 23 kişinin 6 milyon lira dolandırıldığı tespit edildi.

Yapılan çalışma sonucu tespiti yapılan 9 şahsa yönelik Karabük ve İstanbul'da eş zamanlı yapılan operasyonda 8 şahıs yakalandı. Firari 1 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bir şüpheli serbest bırakılırken 7 zanlı tutukladı. (İLKHA)

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