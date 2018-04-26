Yörük’ü bırak Dersim’i anlat!

Yörüklerin “Osmanlı zulmüne” karşı çadırlarda mücadele verdiği hezeyanını dile getiren CHP Genel Başkanı'nın hiçbir somut olayla bu ifadesini temellendiremediğini söyleyen tarihçiler, "Kemal Kılıçdaroğlu Yörük Türkmenleri bırakıp kendi memleketi olan Dersim’e yaşatılan zulmü anlatması gerekir" dediler.

CHP’NİN YAPTIĞI KATLİAM

CHP’nin tek parti diktası sürecinde 1937 yılında gerçekleştirilen Dersim harekatını hatırlatan Tarihçi-Yazar Hasret Yıldırım, “Kılıçardoğlu Yörük Türkmenleri bırakıp bize Dersim’i anlatmalıdır. Başında bulunduğu partinin, kendi memleketi olan Dersim’e yönelik zulümlerini anlatmalıdır. Dersimlilerin o zulümlere karşı nerelerde direndiklerini, direndikleri yerlerde nasıl acımasızca katledildiklerini anlatmalıdır” dedi.

KILIÇDAROĞLU’NA TARİHÇİ TEPKİSİ

Yıldırım, şöyle devam etti: “Tarihini bildiğini iddia eden bu zihniyet neden Dersim harekâtı hakkında tek kelâm etmez? Diktatörce bu saldırı, millete karşı yapılmamış mıdır? O dönem Tan Gazetesi’ne konuşan Sabiha Gökçen’in katliama ilişkin sözleri neden unutturulmaya çalışılıyor? Gökçen’in ‘Dersim’de ilk bombardımanımın heyecanını unutmam. Çarpışma meydanında canlı hedef üzerine bomba atmak insana hiçbir acımak hissi vermiyor. İnsan yalnız vurmayı düşünüyor’ sözlerini anlatsın bize Kılıçdaroğlu.”

BU SÖZLER FİTNEDİR

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu da, Kılıçdaroğlu’nun Yörük-Türkmen ifadesiyle Aleviliğe atıf yaparak kurnazlık sergilediğini belirterek, “Bu fitnedir. Sünni-Alevi ayrımını bu derinleştiriyor aslında. Bir çatışma ortaya çıkartıyor. Kendi kafasına göre bu söylemle Alevileri kendi tarafına çekecek, Sünnileri de küstürmeyecek. Tarihi olarak hiçbir karşılığı olmayan sözler tamamen gerçek dışıdır” diye konuştu.

OSMANLI HOŞGÖRÜ ÖRNEĞİ

Sofuoğlu şöyle devam etti: “Bizim tarihimizde ecdadımızın muhteşem hoşgörü örnekleri vardır” diyen Sofuoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hristiyan Avusturya’dan Müslüman Osmanlı topraklarına göç vardır Osmanlı tarihinde. Osmanlı zalim devlet olsaydı, Hristiyan Avusturya’dan Müslüman Osmanlı’ya göç olur muydu? Hristiyan Rus önünden kaçan Hristiyan Macar mültecileri kime sığınmıştır? Osmanlı’ya. Türkmenlere zulmettiği söylemi tarih ilmine de hakarettir. “